Marcelo Gallardo es el nuevo DT de Ecuador y ya tiene su primer desafío con su nueva Selección

Marcelo Gallardo fue oficializado como el director técnico de la selección de Ecuador. Será el reemplazante de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026. De esta manera, el ex entrenador de River Plate tendrá su primera experiencia al frente de un equipo nacional con la Copa del Mundo 2030.

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Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se prolongaron por cerca de un mes. El contrato será por cuatro años, con la intención de sostener un proyecto a largo plazo que abarque tanto la Copa América 2028 como el Mundial 2030. El acuerdo avanzó primero en lo deportivo, mientras se definían los aspectos económicos para la firma definitiva. L

Gallardo, de 50 años, tendrá poco tiempo para adaptarse a su nuevo rol, ya que Ecuador tiene programada una gira por Asia en la próxima ventana FIFA. El 24 de septiembre enfrentarán a Corea del Sur, y luego viajarán a Japón para disputar un torneo cuadrangular, con partidos el 1º y el 5 de octubre contra Japón y el ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda, respectivamente.

El último partido que Gallardo dirigió desde el banco fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa en River Plate, que comenzó en 2024. Renunció tras una serie de resultados adversos. En esa etapa acumuló 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en 86 partidos. Antes había dirigido al Al-Ittihad de Arabia Saudita entre fines de 2023 y mediados de 2024, con un récord de 15 triunfos, 4 empates y 14 derrotas.