Emoción absoluta: así fue la reunión de Nito Mestre y Charly García por los 51 años del adiós de Sui Generis

A 51 años de una de las fechas más icónicas de la historia del rock nacional, Nito Mestre y Charly García volvieron a reencontrarse para celebrar el legado de Sui Generis, la mítica banda que marcó a generaciones de argentinos y dio inicio a sus trayectorias artísticas. Los músicos conmemoraron el aniversario de aquel histórico concierto de despedida compartiendo imágenes del emotivo encuentro a través de sus redes sociales, generando una ola de nostalgia y afecto entre sus seguidores.

{{{htmlAmp}}}

La cita sirvió como excusa para recordar lo vivido en el Estadio Luna Park aquel 5 de septiembre de 1975, cuando el dúo decidió ponerle punto final al proyecto en medio de una convocatoria multitudinaria sin precedentes para la época. "Disfrutamos la noche, lo vi mucho mejor a Charly, contando anécdotas y viendo de fondo en la pantalla la película del Adiós Sui Generis. Recordamos algunos momentos del backstage, de cosas que vivimos en aquel show del 5 de septiembre de 1975. Nos divertimos mucho", detalló Nito Mestre sobre la intimidad de la reunión.

La postal de ambos referentes reunidos no solo celebró más de medio siglo de música compartida, sino también la vigencia de una amistad que atravesó todas las etapas del espectáculo nacional. "Trajeron una torta para celebrar con las velitas y creo que por primera vez en 50 años nos juntamos para festejar. Charly se dio cuenta de que el 5 de septiembre es el Día del Hermano, así que fue genial y aprovechamos para celebrarlo", agregó Nito.

Nito Mestre y Charly García.

La historia de Sui Generis

Sui Generis se consolidó como una de las agrupaciones fundacionales del rock argentino y de la música popular latinoamericana; integrada en su núcleo principal por Charly García en teclados, guitarra acústica y voz junto a Nito Mestre en flauta, guitarra acústica y voz, la formación construyó un repertorio basado en el folk-rock y el rock progresivo. Sus primeras producciones discográficas alcanzaron una repercusión perdurable, transformando sus composiciones en piezas emblemáticas de la cultura popular argentina y manteniendo su vigencia a través de distintas generaciones.

Nito Mestre y Charly García.

El proyecto nació en 1968 tras la confluencia de dos conjuntos escolares del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires: a lo largo de su historia, la estructura del grupo experimentó variaciones en su alineación, pasando por formatos de sexteto, cuarteto y dúo. Aunque el binomio creativo entre García y Mestre quedó como la marca distintiva del conjunto ante el gran público, la trayectoria de la banda contó con la participación de músicos estables como Carlos Piraña Piegari, Beto Rodríguez, Juan Bellia, Alejandro Correa, Rolando Fortich, Francisco Paco Prati, Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli.