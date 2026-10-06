Ley de Tierras: organizaciones movilizarán en contra del fallo de la Corte

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas convocaron a una movilización, este martes a partir de las 16 hacia Tribunales, en rechazo al fallo de la Corte que permite la “extranjerización” de la tierra.

Tanto miembros de las dos CTA como del Frente de la Izquierda de los Trabajadores (FIT) aseguraron que el DNU 70/23, debe derogarse porque es “inconstitucional”.