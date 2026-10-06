El Gobierno Nacional comenzó la semana con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, para retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año. Esta semana también el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa y se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO. En tanto, agrupaciones políticas y gremiales se movilizarán en contra del fallo de la Corte por la ley de Tierras. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Ley de Tierras: organizaciones movilizarán en contra del fallo de la Corte
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei abre otro frente de la mano de Virginia Gallardo: modificar el Código Penal
La iniciativa busca que los crímenes con prisión perpetua nunca prescriban y eleva los topes de cárcel para los abusos sexuales. Los detalles de la propuesta parlamentaria.
El Gobierno da un paso más en su batalla cultural y tras comprobar que la agenda de mano dura les reditúa en las encuestas, presentó un proyecto para modificar el Código Penal y aumentar las penas ante ciertos delitos. El texto es de autoría de la diputada Virginia Gallardo y cuenta con el respaldo de la libertaria (ex PRO) Laura Rodríguez Machado y Martín Menem, quien diseña el giro a las comisiones para que comience el debate antes de fin de mes en la cámara que conduce.
Hace 1 hora
Ley de Tierras: agrupaciones políticas y gremiales se movilizarán en contra del fallo de la Corte
Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas convocaron a una movilización, este martes a partir de las 16 hacia Tribunales, en rechazo al fallo de la Corte que permite la “extranjerización” de la tierra.
Tanto miembros de las dos CTA como del Frente de la Izquierda de los Trabajadores (FIT) aseguraron que el DNU 70/23, debe derogarse porque es “inconstitucional”.
Hace 3 horas
Bullrich 2027, con marca propia: entre el deseo de la Presidencia y la fórmula con Milei
Sin margen para una interna, la senadora busca seducir a los jóvenes, crecer en volumen político y hacer valer sus votos para negociar un lugar en la boleta.
Patricia Bullrich aceleró con la construcción de su propia marca camino a 2027, aunque con una dificultad de origen: enfrentar a Javier Milei en una interna resulta prácticamente imposible, tan poco probable como un corrimiento voluntario del Presidente. Pero también con una oportunidad: representa a un sector social que mira con recelo ciertos rasgos del Gobierno y puede aspirar a convertirse en la mejor compañera de fórmula para asegurar el triunfo. Si ningún camino funcionara, le queda la opción de romper y competir por fuera, aunque el costo político podría ser demasiado alto y ella niega cualquier quiebre. La intención es “acompañar”, crecer en volumen todo lo que sea posible y fidelizar a su electorado propio.
Hace 8 horas
Santilli acelera negociaciones para votar la suspensión de las PASO en el Senado este mes
El jefe de Gabinete retomará las conversaciones con los gobernadores para conseguir la media sanción en el Senado en octubre. Los mandatarios reclaman garantías electorale y recursos para apoyar la suspensión de las primarias y el Presupuesto 2027.
Hace 11 horas
Ley de Tierras: quiénes son los 29 diputados que dudan cómo votar
A menos de dos semanas de la sesión convocada por la oposición, todavía hay 29 diputados que no marcaron posición. De ellos dependerá la suerte del DNU 70/23, de la prórroga para la Emergencia en Discapacidad y el alivio para las familias endeudadas, todos los temas incluidos en la sesión del jueves 15.
Hace 14 horas
Milei cree que Bolsonaro gana el balotaje y que no modificará su relación con Trump
En el Gobierno están eufóricos con la victoria en Brasil, y le bajan el tono a los interrogantes sobre el vínculo con Estados Unidos: "Flavio no puede liderar la derecha en Sudamérica. No tiene carisma. Es un follower de Milei", explicó un libertario.
Hace 14 horas
DNU 70/23: la Justicia rechazó la cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras
Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot habían presentado una cautelar para suspender los efectos del DNU 70/23 sobre la Ley de Tierras. La Justicia le dio al Gobierno cinco días para que de sus argumentos.
Hace 17 horas
Uno de cada cinco hogares de la provincia de Buenos Aires tiene que alquilar
La Provincia de Buenos Aires tiene más de 1,1 millones de hogares inquilinos. El porcentaje creció con fuerza desde 2001 y el costo del alquiler acelera por encima de la inflación.
Hace 17 horas
Flybondi pidió el concurso de acreedores tras meses de vuelos cancelados
La low cost, que llegó a ser una de las principales compañías del mercado de cabotaje, lleva 57 días sin operar y acumula reclamos de pasajeros, trabajadores, organismos públicos y proveedores. L
Hace 18 horas
Euforia en el mercado brasileño por el triunfo de Bolsonaro impulsa además a Argentina
El real se apreció más de 4% y la Bolsa de San Pablo llegó a subir más de 8% tras el resultado de la primera vuelta. En Argentina, el riesgo país bajó, aunque sigue por encima de los 610 puntos y el Merval avanzó más de 3%.
Hace 19 horas
Milei reunió a su Gabinete y se envalentonó por el triunfo de Bolsonaro
El Presidente acusó a Lula Da Silva de "hacer un plan platita". Además confirmó su viaje a España tras el anuncio de Pedro Sánchez de anticipar las elecciones.
Hace 19 horas
Scioli felicitó a Bolsonaro, pero cometió un error y en las redes no lo perdonaron
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Milei publicó un mensaje en las redes sociales para apoyar a Flavio Bolsonaro tras la victoria sobre Lula Da Silva.
Hace 20 horas
Inflación de septiembre: consultoras anticipan un repunte con un piso de 2%
Las estimaciones privadas ubican al IPC entre 1,8% y 2,1%, por encima del 1,7% de agosto. Alimentos, precios estacionales y combustibles aparecen entre los principales factores de presión.
Hace 20 horas
El Gobierno convoca a la Conferencia Episcopal antes de la visita del Papa
El Ministerio de Salud recibió a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para abordar políticas de cuidado, inclusión y acompañamiento de personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.
Hace 20 horas
Navitas reemplazará a dos proveedores y anunció que seguirá adelante con Sea Lion
Si bien no aclaró cuáles son los contratistas, el anuncio podría tener que ver con compañías que prefirieron salir de Sea Lion y evitar sanciones. Este lunes se desplomaron las cotizaciones de Navitas y Rockhopper.