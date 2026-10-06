El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, pidió que Argentina suscriba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), contemplado en el acuerdo comercial con Estados Unidos, que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación para entrar en vigencia.

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En el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham), Lamelas le reclamó al Senado que se apure con el tratamiento de ese aspecto del acuerdo comercial. "Talento argentino + reglas claras = más tratamientos en salud", comenzó el mensaje que Lamelas publicó en su cuenta de X.

"Argentina eligió un camino de reglas previsibles y menos regulaciones para atraer inversiones y proteger el trabajo de sus investigadores. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya integran 159 países, es un paso más en ese rumbo", siguió Lamelas y agregó: "La ratificación del ARTI va a permitir, sin dudas, una mayor cooperación bilateral para cambiar el futuro de la salud".

¿Qué dijo Lamelas en el foro de AmCham?

Durante su discurso, Lamelas fue contundente al exigirle al Congreso que acelere el proceso de aprobación del PCT. "Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado", expresó Lamelas, quien hizo referencia a que el acuerdo comercial se anunció en febrero de este año y pidió que la implementación del texto sea "lo más rápido posible".

"Yo soy médico y he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el sida, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países, porque la ley de patentes no es clara aquí", sostuvo el embajador estadounidense. "Yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes", agregó.