Diputada libertaria pide sancionar insultos en el Congreso pero se desentiende de Milei

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Mercedes Llano presentó una iniciativa para sancionar a legisladores que insulten durante sesiones en el Congreso. Sin embargo, no tuvo la misma postura sobre el comportamiento del presidente Javier Milei, a quien habría que regular con "otro tipo de herramientas".

{{{htmlAmp}}}

"Nosotros estamos poniendo el foco en lo que atañe específicamente al funcionamiento del Congreso", dijo Llano en diálogo con Infobae.

De esta manera, la legisladora respondía sobre qué represalias plantea el partido por los insultos que diariamente propina Milei contra periodistas y opositores de todo el arco político. "Para el Presidente tienen otro tipo de herramientas", agregó.

Pese a eso, la diputada intentó desligarse de los modos del economista libertario. "Las formas son a las que adhiero y, en línea con un liberalismo político que yo pregono y que defiendo, sí me interesan las formas", señaló.

Luego, Llano argumentó que parte de sus expresiones se dan en un contexto en el que "se ha cancelado la pauta publicitaria" en los medios. "Aunque yo no comparto la forma, creo que hay otro estilo, pero entiendo el fondo y lo acompaño en este planteo", añadió.

¿Cómo es su iniciativa?

Llanos planteó que el sistema actual del Congreso no ofrece una respuesta efectiva ante los insultos y propuso una pena de "quita de la dieta" de los legisladores por un mes ante un primer episodio. En caso de reiterarse esa actitud o de que exista una agresión física, esa suspensión sería por tres meses. La dieta actual está en más de $6.000.000.

Insultos, agresiones y voto en el recinto: qué faltas habilitarán las suspensiones

"Ante la seguidilla de insultos, de falta de respeto hacia el resto de los legisladores, hacia las autoridades de la Cámara, la semana pasada hubo una que revistió una enorme gravedad", indicó.

Al explicar qué tipo de conductas podrían derivar en una sanción, Llano mencionó "expresiones soeces, también denigrantes, insultos". Además, precisó que, si el episodio se produce dentro del recinto, la decisión deberá resolverse mediante una votación.