"Mandrilesio" y "Mierdanecio": Milei volvió a atacar en redes a Luis Novaresio

El presidente Javier Milei atacó con mensajes en sus redes sociales al periodista Luis Novaresio, a quien lo criticó por cuestionar los dichos del canciller Pablo Quirno sobre las elecciones en Brasil. En los tuits lo definió como "Mierdanecio" y "Mandrilesio".

{{{htmlAmp}}}

En A24, Novaresio explicó que el intercambio después de que Quirno dijera que "ganan todos los candidatos que apoyan a Milei", a lo que el periodista le dijo: "Doctor, no le piden tanto". A ese mensaje, Quirno le respondió que no es "doctor" y no hubo más declaraciones.

El enojo de Milei

En distintos tuits, el Presidente despotricó contra el periodista de A24, a quien le puso una serie de apodos. "Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas (sic)", tuiteó Milei.

"Seguro que MIERDANECIO y todos los zudoprogres la van a decir ¿tanto le piden Eduardo?... Su odio, envidia y resentimiento no le permite ver los hechos a LA MIERDA MAL CAGADA... CIAO! (sic)", sostuvo el Presidente en otro tuit, en el que Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, hablaba sobre el libertario.

Además, hizo referencia directa al tuit en el que Quirno le contestó a Novaresio en X. Al citar el mensaje del canciller, Milei escribió: "ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO! PD: avisen al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de Pablo Quirno (sic)". En su tuit, Quirno había declarado: "No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo".