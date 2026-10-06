Recesión y más inflación: el pronóstico de las principales consultoras del mercado

El mercado volcó sus variables macroeconómicas a través del Relevamiento de Expectativas del Banco Central y proyectó lo que pasará con la inflación y el dólar, entre otros elementos, para lo que resta de 2026: proyectó una IPC del 30% y un tipo de cambio a $ 1.614. Además, pronosticó que la actividad económica volverá a caer, por lo que de cumplirse, Argentina entraría oficialmente en recesión.

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Inflación del 30% y un dólar más barato

Respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los analistas ajustaron al alza sus estimaciones para la inflación de septiembre: 1,9%, lo que significa un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al REM anterior.

Es decir, se volvería a romper la tendencia bajista que anotó durante los últimos meses. Tal como contó esta agencia, el número final del noveno mes estaría más cerca del 2%. En tanto, para la inflación anual de 2026, las proyecciones se mantienen estables y prevén que no habrá cambios, manteniéndose en 30%.

Respecto del IPC Núcleo (el cual elimina los factores de estacionalidad), el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 1,8% (+0,1 p.p. contra el informe previo) y 28% anual (+0,3 p.p.).

Para el dólar, el mercado arrojó un tipo de cambio más barato que contra el REM de agosto: lo proyectó a $ 1.545 ($-20) para octubre y $ 1.614 hacia el fin de año ($-15,3). Es decir, arrojaría una variación interanual de 11,5% respecto de diciembre de 2025.

Menos crecimiento, más desempleo y un superávit mayor a U$S 25.000 millones

El informe también vuelca las estimaciones para otras variables macroeconómicas. Entre ellas se encuentra el Producto Interno Bruto (PIB), donde se proyectó una contracción del 1% en el tercer trimestre ajustado por estacionalidad (s.e.), y un aumento del 1,8% para el cuarto trimestre.

En ese sentido, se redujeron las expectativas de expansión (-0,6 p.p.) y el 2026 cerraría con un aumento de 1,5% mayor que el PIB de 2025.

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2026 fue estimada en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,2 p.p. que la encuesta previa) y esperan una tasa de 7,7% para el cuarto trimestre del año, lo que desencadenaría en un alza de 0,2 p.p. contra el REM previo.

En cuanto al comercio exterior de bienes, proyectaron para este año que las exportaciones totalicen U$S 101.200 millones (+U$S 305 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$ 75.499 millones (-U$S 362 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de U$S 25.701 millones (+U$S 667 millones que en el REM anterior).

Para la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados la estimación fue 0,2 p.p. menor (23,6%) para octubre -equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,94%- y 0,1 p.p. para 2026 (23,5%), equivalente a una TEM de 1,93%.

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15 billones para 2026 ($-400.000 millones respecto del REM previo). Ningún participante esperó un superávit primario inferior a los $ 9 billones para este año.