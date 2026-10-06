El PT alertó que Flávio Bolsonaro quiere "transformar" a Brasil en la Argentina de Milei

Tras la primera vuelta del domingo pasado y a poco más de dos semanas del balotaje, el Partido de los Trabajadores (PT) publicó este martes un video en sus redes sociales en el que advirtió que Flávio Bolsonaro "quiere transformar Brasil en Argentina".

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En las imágenes que compartió el partido de Luiz Inácio Lula da Silva aparecen distintos recortes con datos y noticias de las consecuencias en el país de las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei: la llegada de la carne de burro a las carnicerías, el incremento de la pobreza o la implementación de la reforma laboral, entre otras.

"Atención ¡Lista de videos útiles para hacer una fiesta de revelación de género de Flávio Bolsonaro! Flávio Bolsonaro quiere transformar a Brasil en Argentina!", publicó el PT en su cuenta de X. El líder de La Libertad Avanza (LLA) se mostró en varias ocasiones junto al hijo de Jair Bolsonaro, quien se configura como uno de sus principales aliados en la región,

En el primer video compartido se muestra cómo en Argentina la pobreza escaló a 57,4% en febrero de 2024 tras la fuerte devaluación de Milei, de la cual solo algunos sectores pudieron recuperar su poder adquisitivo dos años después.

La comparación Milei-Bolsonaro

"El Senado aprobó la reforma laboral, promovida por Javier MIlei. Uno de cada 3 trabajadores están sobreocupados, trabajan más de 45 horas por semana", dice una voz en off.

Además de esta iniciativa promovida por Milei, en las imágenes se muestran las largas filas de personas para postularse a un trabajo y que periódicamente irrumpen en los noticieros de televisión. "Desde la llegada de Milei al poder, mas de 22 mil empresas bajaron la persiana", dice otra voz.

La publicación del PT, que se da dos días después de que el candidato de extrema derecha le gane a Lula por dos puntos, aparece como advertencia para los votantes de lo que pretenden impulsar los Bolsonaro en Brasil.