Elecciones en Brasil 2026: quiénes son los candidatos que van a definir el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro logró superar a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2026 por un pequeño margen: el candidato de la extrema derecha obtuvo 47,03%, mientras que el actual presidente alcanzó 45,16%. Ahora, las miradas están puestas en el resto de los candidatos que traccionaron votos y que podrían tener un rol clave en el balotaje del domingo 25 de octubre.

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Quiénes son los candidatos que pueden definir la segunda vuelta en Brasil

Al haber un pequeño margen de diferencia entre Lula y Bolsonaro, la definición parece estar en los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, pero sí recibieron votos: Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado, que alcanzaron el tercero, cuarto y quinto lugar, entre las 13 fórmulas que se presentaron. Sumados, reunieron más de 8,2 millones de votos, casi 7,5%.

Augusto Cury: el psiquiatra y escritor de centro

Nacido en el interior de San Pablo en 1958, Augusto Cury es psiquiatra y uno de los autores más famosos de Brasil, con más de 40 millones de libros vendidos. Nunca ocupó un cargo público y fue la candidatura sorpresa de esta elección. Su partido, Avante, es de centro, y su campaña giró en torno al rechazo a la polarización entre izquierda y derecha.

Antes de la votación dejó en claro que no iba a respaldar ni a Lula ni a Flávio Bolsonaro. Aun así, el entorno del presidente Lula ya intentó acercarse a él, con la idea de repetir el "efecto Tebet" de 2022, cuando la senadora Simone Tebet apoyó al mandatario en el balotaje.

Los votos de los candidatos que no fueron al balotaje sean no necesariamente serán traccionados por la derecha bolsonarista

Renan Santos: el voto antisistema

Renan Santos preside el partido Missão y fue dirigente del Movimiento Brasil Libre (MBL). Representa al outsider de las elecciones y es fanático del libre mercado, por lo que se lo suele denominar "el Milei de Brasil".

Entró en la política brasileña mediante la coordinación de movimientos civiles y de activismo digital. Su candidatura canaliza un voto de protesta ubicado a la derecha de Bolsonaro, y rechazó apoyar tanto al PT como a Flávio. Según Quaest, su electorado es el más reacio a migrar: un 27% votaría en blanco o anularía su voto y solo un 11% elegiría a Lula.

Ronaldo Caiado: neutralidad y un partido dividido

Ronaldo Caiado es médico, exgobernador de Goiás y exsenador, y compitió por el Partido Social Democrático (PSD). Al comenzar la campaña, prometió una amnistía amplia para Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Hoy se inclina por la neutralidad, después de criticar a los dos finalistas.

Según CNN Brasil, el comando de Flávio le ofreció el Ministerio de Seguridad Pública a cambio de su apoyo. Puertas adentro, el PSD está dividido: algunos dirigentes se acercan a Flávio, otros a Lula, y el presidente del partido, Gilberto Kassab, prevé dejar libres a las filiales provinciales para que cada una decida.

Un nivel histórico de abstenciones

El domingo pasado hubo la segunda mayor abstención de la historia: 21,07 %, es decir, unos 33 millones de electores no se presentaron. En medio de un panorama que favorece a Bolsonaro, ya que los candidatos que quedaron en cuarto y quinto lugar son liberales, Lula irá a buscar a aquellos que decidieron abstenerse y, además, tratar de convencer a Cury para recibir su respaldo.