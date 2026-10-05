Elecciones en Brasil: los candidatos que no pasaron al balotaje tomaron posición frente a Bolsonaro y Lula

La primera vuelta de las elecciones en Brasil terminó con Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva como los dos candidatos que competirán por la Presidencia en el balotaje del 25 de octubre. El senador del Partido Liberal (PL) quedó primero con el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario y candidato a la reelección obtuvo el 45,16%.

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Con el 100% de las secciones electorales totalizadas, Flávio Bolsonaro consiguió 56.104.503 votos, frente a los 53.879.538 votos de Lula. La diferencia entre ambos fue de 2.224.965 sufragios. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta, por lo que Brasil volverá a las urnas el 25 de octubre.

La elección estuvo marcada por una fuerte polarización entre el candidato del PL y el veterano dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). Detrás de ellos quedaron Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema, aunque ninguno consiguió acercarse a los porcentajes de los dos candidatos que avanzaron al balotaje.

De qué partido es Augusto Cury y qué hará de cara al balotaje

Augusto Cury compitió por el partido Avante y terminó en el tercer lugar de la primera vuelta. El escritor y psiquiatra obtuvo el 2,89% de los votos válidos, equivalentes a 3.448.569 sufragios. Luego de conocerse el resultado, Cury descartó involucrarse en la disputa entre Flávio Bolsonaro y Lula.

El candidato aseguró que no autorizará a nadie a hablar en su nombre para pedir votos por alguno de los dos postulantes. "Prefiero mantenerme totalmente en silencio en relación a los que estarán en la segunda vuelta y dejo claro que nadie está autorizado en mi nombre a pedir votos o a decir que va apoyar a cualquiera de esos dos candidatos", afirmó Cury. El candidato del Avante también sostuvo que no hará campaña para ninguno de los dos aspirantes y anticipó que está "100% convencido" de que abandonará la actividad política.

De qué partido es Renan Santos y qué hará de cara al balotaje

Renan Santos, representante del partido Missão, quedó cuarto en la primera vuelta con el 2,24% de los votos válidos. En números absolutos, consiguió 2.675.887 votos.

El dirigente de ultraderecha también decidió mantenerse al margen de la segunda vuelta y descartó apoyar tanto a Flávio Bolsonaro como a Lula. Santos comunicó su postura a sus seguidores luego de que se conocieran los resultados definitivos. "No haré campaña para ninguno de los candidatos ni por el voto nulo", aseguró.

Qué harán los otros candidatos

El resto de los candidatos que quedaron fuera del balotaje adoptaron posiciones diferentes. Ronaldo Caiado, ex gobernador de Goiás y candidato del Partido Social Democrático (PSD), terminó quinto con el 2,18%, unos 2,6 millones de votos. Caiado evitó anticipar un respaldo y afirmó que primero consultará con la dirigencia de su partido.

El exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, en cambio, fue más claro. El candidato del partido Novo obtuvo el 0,27% de los votos, pero descartó cualquier posibilidad de respaldar a Lula. "Donde esté el PT, el Novo (su partido) y yo estaremos al otro lado", afirmó Zema.