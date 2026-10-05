Balotaje en Brasil 2026: qué se necesita para ganar la elección en segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil definirá su nuevo presidente el domingo 25 de octubre en un balotaje entre el candidato Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría necesaria y refuerzan sus campañas de cara a la segunda vuelta.

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¿Qué se necesita para ganar el balotaje en Brasil?

En el balotaje ganará el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos. En la primera vuelta, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, obtuvo el 47,03%, frente al 45,16% de Lula, quien busca un cuarto mandato.

Los puntos estarán en los candidatos de menor peso, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Misión) y Ronaldo Caiado (PSD), que quedaron con alrededor del 2% cada uno. Sin embargo, el panorama se vislumbra más difícil para el actual presidente, ya que todos son de derecha y el bolsonarismo lleva la ventaja para captar esos apoyos.

Lula, que en 2022 contó con aliados de peso para ganar el balotaje por menos de un punto, pero esta vez tendrá que ir a buscar el voto de los ciudadanos que no votaron. La abstención fue del 21,07%, la segunda más alta de la historia, unos 33 millones de electores. A eso se suman cerca de un 3% de votos nulos y casi un 2% en blanco. “El resultado fue inesperado, estaba convencido de ganar en la primera vuelta. Pero esta elección nos dio una lección”, admitió el mandatario.

Una elección diferente a lo que anticiparon las encuestas

Antes de la primera vuelta, los sondeos daban a Lula una ligera ventaja y proyectaban un balotaje muy parejo. El resultado de las generales mostró que esas mediciones subestimaron el voto bolsonarista, un dato que obliga a tomar completamente las proyecciones para el 25 de octubre.

El paranoma favorece más a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta

Además, hay un antecedente histórico en contra de Lula: ningún candidato logró hasta ahora ganar un balotaje en Brasil después de salir segundo en la primera vuelta. Sus dirigentes sostienen que puede revertirlo.

Por fuera de quien finalmente gane el balotaje, el Partido Liberal se fortaleció en el Congreso y se quedó con gobernaciones clave como San Pablo, Paraná y Minas Gerais. Quien gane el balotaje también podrá designar nuevos jueces de la Corte Suprema, por lo que el resultado define el rumbo político del país más allá de la presidencia.