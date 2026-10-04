De ser un bruto desconocido a estar en el top 3 de la política brasileña. Ese fue el ascenso meteórico que consiguió Augusto Cury, un escritor y psiquiatra ajeno completamente al mundillo político que se convirtió en candidato presidencial del partido Avante. Las encuestas de principios de septiembre lo pusieron alrededor del 10% de intención de voto. Y aunque bajó sus niveles de preferencia con el correr del mes, sigue siendo el tercero en lista detrás de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos favoritos. Su rápido crecimiento convirtió a su candidatura en un factor de atención para una elección que es posible se defina en una segunda vuelta, a finales de octubre.

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Cury es un psiquiatra nacido en Colina, en el estado de San Pablo, en 1958. Graduado de la Facultad de Medicina de São José do Rio Preto, realizó estudios de posgrado y se lanzó a una extensa carrera como escritor, conferencista y docente, con su producción centrada en psicología, comportamiento, educación y bienestar emocional. Agencia Brasil señala que es autor de la llamada Teoría de la Inteligencia Multifocal y publicó decenas de libros de autoayuda.

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Pese al crecimiento de la presencia de las iglesias evangelistas en Brasil, que en su mayoría se identifican con el ex presidente Jair Bolsonaro y su hijo Flávio, Cury juega al filo de la cuestión religiosa y camina sobre la cuerda floja. No se proclama un pastor, pero sí un “cristiano sin fronteras”.

La imagen de pulcritud y de hombre bueno es el principal capital político de Cury ante la sociedad brasileña. El antropólogo y analista político Caio Manhanelli, quien además se especializa en consultoría de campañas electorales, explicó a El Destape que una de las características principales del candidato es su carencia de acreedores, es decir, de financistas que lo sostengan. Eso es bien visto por sus votantes.

“Cury es un personaje que tiene mucha plata. Aparte de su trabajo como psiquiatra, tiene una empresa de servicios de telemedicina, que le rinde y le factura por montones. Algo que le suma a su imagen es que no necesita financiadores”, explicó Manhanelli a este medio. "Es el único de los candidatos presidenciales que tiene la totalidad de su patrimonio declarado. Incluso más que Lula y Flávio”, agregó el analista.

El regreso de los muertos vivos

Su salto a la política nacional comenzó a tomar forma recién este año, cuando el Partido Avante anunció su nombre como precandidato a la Presidencia. Hasta ese momento, Cury no había ocupado cargos públicos ni desarrollado una trayectoria partidaria. De hecho, había mantenido durante buena parte de su carrera una distancia deliberada de la política hasta el año 2009, cuando se afilió al Partido Verde, espacio en el que amagó una posible candidatura presidencial en 2010. Finalmente, no compitió.

El desembarco en el Avante no surgió de una militancia prolongada dentro de la estructura partidaria. En abril, cuando anunció su intención de competir, Cury agradeció públicamente a dirigentes de diferentes sectores con los que había mantenido conversaciones, entre ellos el ex presidente Michel Temer, Gilberto Kassab, Aécio Neves, Renata Abreu, Pastor Everaldo y Aldo Rebelo.

Sin embargo, es un error caracterizarlo como una alternativa de representación de estos referentes. “Ninguno de ellos podría apoyarlo. Incluso Renata Abreu y su espacio están en una encrucijada. Ellos se perciben independientes en esta elección, pero están con Lula en el gobierno. La describiría como un ‘Se ñemo’, como se dice en guaraní, a quienes se hacen pero no son”, advirtió Manhanelli. Sin embargo, afirmó que el electorado de este puñado de dirigentes “podría 'comprarse' fácilmente”.

“Son electores que normalmente preferirían a la derecha en el gobierno, pero que se les 'compra' fácilmente con figuras como las de Cury”, remató el analista.

Avante, un partido atrapalotodo que lucha por estar en el mapa

La elección de Cury, más que un acto de proyecto político personal, es más bien una estrategia propia de su espacio. El Avante ya tiene antecedentes recientes de buscar candidaturas presidenciales sin una estructura ideológica equivalente a la de los grandes polos de la política brasileña. La fuerza fue fundada en 1989 como Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) y adoptó el nombre Avante en 2017.

En 2022 había lanzado inicialmente al diputado André Janones como candidato presidencial, pero éste retiró su postulación y el partido terminó apoyando a Lula. Cury, sin embargo, no formaba parte del Avante en aquel momento y su candidatura de 2026 representa su debut electoral.

La candidatura de Cury fue oficializada el 3 de agosto durante una convención nacional del Avante realizada en la Asamblea Legislativa de San Pablo. Para entonces, Cury ya buscaba construir un perfil propio frente a Lula y Bolsonaro: se presentó en sus redes como una alternativa a la polarización. Invitado al congreso partidario, sostuvo que el país “necesitaba superar el enfrentamiento entre los dos principales campos políticos”.

También propuso avanzar hacia un sistema semipresidencialista, con un presidente concentrado en funciones estratégicas y un primer ministro encargado de la administración cotidiana del gobierno.

Cury, un hijo del algoritmo

Cury se destaca principalmente por su presencia en redes. Es el tercer candidato con más seguidores en esa plataforma: Lula está primero con 14 millones, Flávio le sigue con 11,4 y Cury cierra el podio con 10,7.

“Cury, más allá de no tener financistas, sí buscó hacer una campaña fuerte en redes. Se sabe que se apoyó en influencers para que lo promocionen. Pero políticamente no representa nada concreto. No sacará ese supuesto 10%. Y si bien su electorado es inestable para Lula, la realidad es que llegado el balotaje no representará grandes diferencias. Porque la mayoría de los demás partidos minoritarios tienen preferencia por Lula”, afirmó Manhanelli, al analizar la injerencia real del psiquiatra en un escenario de balotaje.

“Tampoco representa un proyecto político real. El lunes, después de las elecciones, el electorado se olvidará rápido de él”, agregó el consultor.

Los brazos del Banco Master

La explicación de su crecimiento combina tres elementos: su reconocimiento previo, su presencia en redes sociales y un discurso construido específicamente alrededor del rechazo a la polarización. Cury llegó a la campaña con millones de seguidores y una marca personal consolidada por sus libros, conferencias y apariciones públicas. Esto fue, en palabras de varios analistas, la catapulta de popularidad para el escritor devenido en candidato.

Sin embargo, aunque no cuente con un margen de financistas, sí contó con promotores. Muchos influencers medianos de Brasil, con pisos de entre 30 y 40 mil seguidores, llamaron a votar por Cury en sus contenidos.

“Cury no cuenta con accionistas, pero sí cuenta con recursos en sus redes. Es un secreto a voces que algunos de los influencers que lo promovieron fueron empleados del Banco Máster”, advirtió Manhanelli, aunque resaltó que no hay forma de chequear que estos hayan recibido dinero directamente de Máster para promoverlo.

Máster es el banco privado que fue propiedad de Daniel Vorcaro, el empresario inmobiliario que en este momento cumple prisión preventiva por defraudación al Estado de Brasil. Vorcaro fue noticia este año por haber financiado una película biográfica sobre el ex presidente Jair Bolsonaro, mientras ambos —Vorcaro por defraudación y Jair por el intento de golpe de 2022— cumplían condena. El escándalo en torno al Banco Máster quedó entonces en el ojo de la tormenta y afectó severamente a Flávio Bolsonaro en su campaña.

Daniel Vorcaro, el empresario ex dueño del Banco Master señalado por defraudación.

Cury y su estrategia de tercera vía

El segundo momento clave fue su participación en el primer debate presidencial, el 23 de agosto. Lula y Flávio Bolsonaro no participaron de aquella instancia y Cury logró una exposición que amplió considerablemente su conocimiento entre los votantes. Ese salto quedó reflejado en las encuestas, cuando a comienzos de septiembre, Quaest llegó a medirlo con 10% en el primer turno, mientras que BTG/Nexus había registrado previamente un salto hasta el 11%. En ese momento, Cury aparecía como el principal nombre de una tercera vía que podía quitar votos tanto al oficialismo como a la oposición.

Ese crecimiento, sin embargo, no se sostuvo con la misma intensidad durante el mes pasado. Los relevamientos publicados entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre lo ubicaron entre 1% y 6,7% según Quaest, 4% en Datafolha y 6,7% en Meio/Ideia.

Su importancia para el balotaje, de todos modos, excede su porcentaje actual. La elección brasileña enfrenta a dos grandes polos y la amplia mayoría de las encuestas coincidió en que sus votantes no constituyen un bloque ideológico homogéneo que irán fácilmente a uno u otro lado en un eventual balotaje.