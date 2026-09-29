Quién gana las elecciones en Brasil 2026, según las últimas encuestas: Lula o Bolsonaro

Falta menos de una semana para las elecciones presidenciales de Brasil y las encuestas más recientes auspician que habrá un balotaje entre el actual presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva (candidato del Partido de los Trabajadores) y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). En la comparativa entre ambos, los últimos sondeos le otorgan una leve ventaja al mandatario que busca su reelección.

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Elecciones en Brasil 2026: qué dicen las últimas encuestas

El último relevamiento de Quaest, divulgado el lunes 28 de septiembre, señaló que Lula cuenta con 39% de intención de voto en primera vuelta, dos puntos más que la semana anterior, mientras que Flávio Bolsonaro suma 34%, un punto más que en el sondeo previo. La brecha entre ambos pasó así de tres a cinco puntos.

El resto de los candidatos, que son otras once fórmulas presidenciales, no supera el 4%. Los indecisos bajaron a 5% y un 10% del electorado dijo que votará en blanco, anulará su voto o no irá a votar.

Por su parte, el sondeo de Datafolha, con datos del 24 de septiembre, confirma el triunfo de Lula da Silva y muestra que el presidente supera a su rival en todas las franjas etarias:

16 a 24 años: Lula 36%, Bolsonaro 35%.

Lula 36%, Bolsonaro 35%. 25 a 34 años: Lula 40%, Bolsonaro 36%.

Lula 40%, Bolsonaro 36%. 35 a 44 años: Lula 38%, Bolsonaro 36%.

Lula 38%, Bolsonaro 36%. 45 a 59 años: Lula 41%, Bolsonaro 36%.

Lula 41%, Bolsonaro 36%. 60 años o más: Lula 42%, Bolsonaro 37%.

La distancia es más ajustada entre los votantes más jóvenes y crece entre los mayores de 60, donde el mandatario brasileño le saca cinco puntos a su rival. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, la segunda vuelta se disputaría el 25 de octubre.

¿Qué pasaría en un balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro?

Las diferentes encuestas coinciden en que Lula, que busca su reelección para tener su cuarto mandato, llega por delante de Flávio Bolsonaro a la carrera presidencial. El senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) tiene gran apoyo, pero no el suficiente para superarlo.

Las encuestas coinciden en que Lula se posicionaría por delante de Flávio Bolsonaro, aunque por una leve diferencia

En la primera vuelta, la ventaja del presidente ronda los cinco puntos, pero la simulación de balotaje de Quaest adelanta un empate técnico entre ambos candidatos: 42% para cada uno, con una leve mejora de Lula en la última semana. Al ser tan pequeña la diferencia se encuentra dentro del margen de error estadístico del sondeo y, en realidad, cualquiera podría ganar.

La consultora Nexus, que también difundió su última encuesta este lunes, señaló que en un eventual balotaje, habría un empate técnico con 46% para el presidente y 44% para el senador de ultraderecha.