Elecciones en Brasil: una encuesta reveló que Lula está a un paso de ganar en primera vuelta y reelegir

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva (Partido de los Trabajadores) adelanta por cinco puntos de ventaja al opositor Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), según datos de una encuesta divulgada este lunes. El sondeo indica que la diferencia entre ambos postulantes se profundizó, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres puntos.

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El próximo 4 de octubre, más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar su nuevo presidente y vicepresidente, además de renovar parte del Congreso y gobiernos estaduales. De cara a estos comicios decisivos para el futuro de América Latina, el sondeo de Quaest muestra a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34%, una unidad más.

En una hipotética segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% de los votos, la encuesta muestra un empate al 42% de la intención de voto, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder progresista. En la primera vuelta, el resto de los candidatos no supera el 4% de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5% y un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

Las últimas encuestas adelantan un escenario polarizado donde el actual mandatario, que busca alcanzar su cuarto mandato presidencial, quedaría cabeza a cabeza con el senador, representante del PL e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La consultora Nexus publicó también este lunes los datos de su más reciente relevamiento. En el escenario principal simulado, Lula registra el 42% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

Los datos se conocen días después de que Lula prohibiera de manera inmediata las apuestas en línea. La determinación gubernamental, orientada a frenar los niveles récord de endeudamiento familiar y el deterioro de los presupuestos del hogar, irrumpe en la recta final de la campaña.

El actual mandatario brasileño destacó su decisión al decir que "el juego se convirtió en una vergüenza en la vida de la gente pobre". Si bien la encuadró como una "medida drástica", aseguró haberla tomado porque "hay personas endeudadas" por apostar. Para combatir el juego ilegal, el gobierno anunció un refuerzo de la estructura del Ministerio de Justicia. En ese marco, se creará una nueva unidad de coordinación dentro de la Policía Federal dedicada a la recuperación de activos y al blanqueo de capitales.

Cómo se elige presidente en Brasil: así es el sistema de votación

Brasil utiliza desde 1990 urna electrónica en todo el país para votar. El sistema registra los votos de manera digital y luego son transmitidos a la Justicia Electoral para el conteo nacional. Así al llegar al sitio de votación, cada ciudadano debe certificar su identidad ante la autoridad de mesa, ya sea con documento oficial con fotografía o con la identificación biométrica para quienes están registrados.

Una vez habilitado, el votante ingresa a la cabina de votación, donde debe ingresar los números de candidato según el cargo. La pantalla mostrará el nombre, la foto, cargo por el que compite y la sigla del partido político, antes de confirmar el voto. Si el elector nota un error, puede presionar la tecla “corrige” antes de validar su decisión.

En esta ocasión, se contemplan seis votaciones consecutivas por elector para los diferentes cargos. La votación comienza por los cargos legislativos y termina por la fórmula presidencial, de la siguiente forma:

Primero vota al diputado federal (con cuatro dígitos)

Luego diputado estadual o distrital (con cinco dígitos).

Senador por la primera vacante (con tres dígitos).

Senador por la segunda vacante (con tres dígitos).

Gobernador y vicegobernador (con dos dígitos).

Presidente y vicepresidente (con dos dígitos).

Al comenzar la votación, la máquina emite una “zerésima” que certifica que no contiene votos y, tras finalizar la elección, se genera el boletín con el resultado de esa sección electoral, para que sea fiscalizado y/o consultado por la ciudadanía.