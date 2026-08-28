Quién es Flávio Bolsonaro, nuevo líder de la derecha en Brasil e hijo de Jair Bolsonaro

La campaña a las elecciones presidenciales de Brasil ya comenzó y uno de los grandes candidatos es Flávio Bolsonaro: senador por Río de Janeiro y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El abogado es el nuevo líder de la ultraderecha brasileña y busca pelearle la reelección a Luiz Inácio Lula da Silva con el Partido Liberal (PL).

Quién es Flávio Bolsonaro, el heredero de la derecha en Brasil

Flávio Bolsonaro tiene 45 años y es abogado de profesión. Es el hijo mayor del matrimonio entre Jair Bolsonaro y Rogéria Nantes Nubes Braga y comenzó a construir su carrera política a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa, cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos y en el que estuvo bajo investigación judicial por la presunta contratación de empleados fantasma, un caso que también involucró a su exjefe de gabinete.

Finalmente, obtuvo su banca en el Senado en 2018 y ahora se consolida como una de las figuras con mayor peso institucional dentro del clan Bolsonaro, sobre todo por ser el nexo entre el expresidente y el resto de la dirigencia partidaria. Flávio es considerado uno de los menos conflictivos de los Bolsonaro y se mantiene como el más moderado entre los sucesores de Jair que buscan su lugar en la política, ya que Carlos y Eduardo también sonaban como posibles candidatos.

Su candidatura fue oficializada por el Partido Liberal el pasado 25 de julio en una convención realizada en San Pablo, tras una dura interna. Flávio recibió el respaldo de su padre, quien permanece condenado y bajo prisión domiciliaria por intentar hacer un golpe de Estado al perder las elecciones en 2022. Así, Flávio se posiciona como el heredero político del bolsonarismo y en el principal rival del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará su reelección.

¿Cómo es la relación de Flavio Bolsonaro con Javier Milei?

La relación de ambos derechistas es más que buena, el propio presidente Javier Milei estuvo presente durante la oficialización de la candidatura de Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal. El propio mandatario argentino brindó un discurso durante la convención, durante el que llamó “ladrón” y “basura socialista” a Lula da Silva. Además, criticó al sistema judicial brasileño por no dejarle visitar a su “amigo injustamente encarcelado”, en referencia a Jair Bolsonaro.