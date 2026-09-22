Qué tiene que pasar para que haya segunda vuelta en las elecciones de Brasil 2026

Este domingo 4 de octubre serán las elecciones presidenciales en Brasil y la ciudadanía deberá acercarse a las urnas para renovar su presidente. Las últimas encuestas señalan que será una contienda ajustada entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el líder de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro.

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Elecciones en Brasil 2026: qué tiene que pasar para que haya segunda vuelta

Seis candidatos se disputarán la presidencia en las elecciones generales. En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos, los dos más votados irán a la segunda vuelta el domingo 25 de octubre, según determinó el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país.

Las últimas encuestas indican que la intención de voto está encabezada por el actual presidente Lula, del Partido de los Trabajadores, que buscará la reelección para alcanzar su cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2023).

Las encuestas señalan que el balotaje sería entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Una encuesta, elaborada por la consultora Nexus para el banco BTG Pactual, reveló que en las elecciones generales el actual presidente brasileño podría obtener el primer lugar con el 40% de las intenciones de voto, seguido por Bolsonaro con el 37%. Detrás de las dos fuerzas principales se posicionan Augusto Cury con el 6%, el gobernador Ronaldo Caiado con el 5% y el dirigente Renan Santos con el 3%.

En caso de darse un resultado similar al que adelanta la encuesta, la segunda vuelta se disputaría entre el actual mandatario y el senador. En la simulación del balotaje, la consultora estimó que Lula cosecharía el 46% del apoyo de los electores, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 45% de las preferencias.

Qué otros candidatos se presentan en las elecciones presidenciales 2026

Además de Da Silva y Bolsonaro, hay otros cuatro candidatos que se presentan en los comicios de octubre: