Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro mantienen un ajustado empate técnico para el balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro continúan en un escenario de virtual empate técnico ante un eventual balotaje para las elecciones presidenciales del próximo mes, según reveló este lunes una encuesta elaborada por la consultora Nexus para el banco BTG Pactual. El relevamiento muestra al actual mandatario conservando una leve ventaja dentro del margen de error del estudio, ratificando la extrema paridad que domina la contienda electoral del país vecino.

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En la simulación de una segunda vuelta, programada para el 25 de octubre, Lula cosecharía el 46% del apoyo de los electores, mientras que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 45% de las preferencias. La diferencia de un punto porcentual refleja un leve ajuste respecto al sondeo previo difundido por la misma firma el pasado 14 de septiembre, en el cual el jefe de Estado lideraba la medición con un 47% frente al 46% del candidato de la derecha. Con un margen de error de dos puntos porcentuales, los resultados confirman un escenario abierto a pocas semanas de las urnas.

De cara al primer turno electoral fijado para el próximo 4 de octubre, la muestra ubica al actual jefe de Estado en el primer lugar con el 40% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro con el 37%. Detrás de las dos fuerzas principales se posicionan el escritor Augusto Cury con el 6%, el gobernador Ronaldo Caiado con el 5% y el dirigente Renan Santos con el 3%. Al comparar estas cifras con el informe anterior de la consultora, el presidente registró un retroceso de dos puntos desde el 42% que marcaba la semana pasada, mientras que el senador conservador logró sostener el 37% de los apoyos.

De acuerdo con la legislación electoral brasileña, si ninguno de los competidores supera el 50% de los votos válidos en los comicios generales del 4 de octubre, los dos postulantes con mayor caudal de sufragios accederán al balotaje del 25 de octubre. El trabajo de campo de Nexus se llevó a cabo entre el 18 y el 20 de septiembre sobre una muestra de 2.006 personas consultadas en todo el territorio brasileño, ofreciendo una fotografía actualizada de las tendencias a medida que la campaña ingresa en su recta final.

Con información de Reuters