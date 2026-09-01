Elecciones en Brasil 2026: fecha, candidatos, encuestas y todo lo que hay que saber

A un mes de que los brasileños vuelvan a las urnas, las elecciones presidenciales de Brasil 2026 dominan la agenda geopolítica y económica de América Latina. Se trata de un proceso electoral estratégico cuya resolución no solo definirá el rumbo de la principal economía de la región, sino que impactará de forma directa en el comercio exterior, la cotización de las divisas y la relación diplomática bilateral con la Argentina.

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A continuación, una guía integral con el calendario electoral, los perfiles de los competidores, las tendencias de las principales encuestadoras y el análisis del impacto regional.

Cuándo son las elecciones en Brasil 2026 y cómo es el calendario electoral

Primera vuelta: fecha y horarios de votación

La primera vuelta de las elecciones generales en Brasil se llevará a cabo el domingo 4 de octubre de 2026. Los centros de votación abrirán sus puertas a las 08:00 y cerrarán a las 17:00 (hora de Brasilia). Gracias a la implementación total del sistema de votación electrónica, se prevé que los primeros resultados consolidados del Tribunal Superior Electoral (TSE) se darán a conocer pocas horas después del cierre de mesas.

Cuándo sería la segunda vuelta o balotaje

En caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales alcance la mayoría absoluta (más del 50% de los votos válidos, sin contar blancos ni nulos), la legislación brasileña establece la realización de una segunda vuelta. El balotaje decisivo está programado para el domingo 25 de octubre de 2026.

Cómo funciona la urna electrónica y el voto obligatorio

El sistema electoral brasileño utiliza desde 1996 la urna electrónica, un dispositivo informático autónomo (sin conexión a internet) diseñado para agilizar el escrutinio.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos alfabetizados entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, los adultos mayores de 70 y las personas analfabetas.

Quiénes son los principales candidatos a presidente en Brasil

Candidato Partido / Coalición Luiz Inácio Lula da Silva Partido dos Trabalhadores (PT)/O Brasil Pronto Pra Mais! Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Renan Santos Missão Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Novo Augusto Cury Avante Clariana Barão Democracia Cristã (DC) Edmilson Costa Partido Comunista Brasileiro (PCB) Hertz Dias Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Luiz Inácio Lula da Silva: el proyecto del PT por un cuarto mandato

El actual jefe de Estado encabeza la propuesta del Partido de los Trabajadores en busca de un nuevo mandato consecutivo. Basado en la articulación de un frente amplio moderado y el respaldo de sectores industriales y sociales, Lula centra su plataforma en la consolidación de indicadores macroeconómicos positivos, la expansión del consumo interno y la reactivación de programas de integración regional.

Flávio Bolsonaro: la apuesta del PL y el legado del bolsonarismo

Tras la condena que inhabilitó políticamente al expresidente Jair Bolsonaro, el Partido Liberal unificó filas en torno a su hijo, el actual senador Flávio Bolsonaro. El espacio concentra el apoyo del sector agroindustrial, sectores evangelistas y grupos conservadores, haciendo hincapié en agendas de desregulación económica, mano dura en materia de seguridad urbana y defensa de los valores tradicionales.

Tercera vía y emergentes: los candidatos que buscan romper la polarización

Más allá del eje PT-PL, la contienda electoral cuenta con la participación de figuras alternativas. Destacan entre ellas Renan Santos, referente del Movimiento Brasil Libre (MBL), que se presenta por el partido Missão, captando la atención del electorado joven de matriz libertaria; Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, referente del influyente sector del agronegocio; y Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais por el partido liberal Novo.

Qué dicen las últimas encuestas para la primera y segunda vuelta

Intención de voto en la primera vuelta del 4 de octubre

Los sondeos más recientes difundidos por consultoras tradicionales como Datafolha y Quaest muestran un escenario polarizado, pero con ventaja para el oficialismo. Lula da Silva encabeza las preferencias con cifras que oscilan entre el 38% y el 42% de intención de voto directo, seguido por Flávio Bolsonaro, quien consolida un piso electoral de entre el 28% y el 32%.

Los candidatos alternativos de la llamada "tercera vía" acumulan en conjunto cerca de un 15% de las preferencias, con altos niveles de volatilidad.

Los escenarios probables en un eventual balotaje

De confirmarse las proyecciones actuales, la definición se trasladará al balotaje del 25 de octubre. En los cruces mano a mano simulados por las encuestadoras, la diferencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se reduce a márgenes estrechos, ubicándose dentro del margen de error técnico (alrededor de 3 a 5 puntos a favor del candidato oficialista).

El impacto del voto indeciso y la abstención en el resultado final

Con un nivel de electores indecisos que ronda el 10% y un piso histórico de abstención que suele ubicarse en torno al 20%, los equipos de campaña concentran la recta final en la movilización de votantes en los estados clave del sudeste del país.

Qué se vota además de presidente: el nuevo mapa del Congreso brasileño

Renovación en la Cámara de Diputados y el Senado

El 4 de octubre no solo se elegirá al Poder Ejecutivo. Las elecciones generales renovarán íntegramente los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Federal (27 bancas). La composición resultante en las cámaras parlamentarias será determinante para la gobernabilidad y la capacidad del próximo presidente para aprobar reformas estructurales.

La pelea estratégica por las gobernaciones de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais

De forma simultánea, los votantes de los 26 estados y el Distrito Federal elegirán a sus respectivos gobernadores. Las miradas están puestas en el llamado "triángulo electoral" del sudeste: San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, distritos que concentran más del 40% del padrón electoral nacional y cuyos ejecutivos locales suelen funcionar como plataformas de proyección nacional.

Qué impacto tienen las elecciones en Brasil para la Argentina

El futuro de la relación bilateral entre el gobierno argentino y Brasil

El resultado en las urnas tendrá implicaciones inmediatas para la política exterior argentina. Una victoria del oficialismo mantendrá los conflictos entre las administraciones de ambos países. Por el contrario, un triunfo de la oposición encabezada por Bolsonaro alinearía la postura diplomática del Planalto con las posiciones ideológicas de la Casa Rosada.

Las consecuencias económicas: comercio, Mercosur y cotización del real

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el destino mayoritario de sus exportaciones industriales (especialmente del sector automotriz). El desempeño macroeconómico del vecino país, las decisiones respecto al futuro del Mercosur y la estabilidad de la paridad cambiaria entre el real y el dólar influirán de forma directa en la balanza comercial y la actividad económica argentina durante el próximo ejercicio fiscal.