Elecciones en Brasil: una nueva encuesta reveló cuál es la diferencia real entre Lula y Bolsonaro

El director de Quaest, Felipe Nunes, sostuvo que los números reflejan una elección polarizada que todavía no está completamente definida.

Una encuestadora brasileña volvió a medir la intención de voto de los candidatos confirmados para las elecciones de Brasil en octubre y el informe volvió a poner al presidente y candidato oficialista Luiz Inácio Lula da Silva en primer lugar con el 38% de los votos, seguido del ultraderechista Flávio Bolsonaro, que sacaría el 31%. No es el primer sondeo que hizo la misma compañía, que todavía muestra una elección marcada por la polarización y con una diferencia de siete puntos entre los dos principales candidatos.

Detrás de Lula y Flávio Bolsonaro aparecen Renan Santos, de Misión, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), ambos de derecha y con el 4%. En los últimos lugares aparecen Augusto Cury, del partido Avante y Romeu Zema, de Novo, que reúnen el 2% cada uno.

La última que aparece es Samara Martins, de Unidad Popular, que apenas llega al 1%. El resto de los candidatos no alcanza el 1%, mientras que el 8% anticipa que votará en blanco, anulará o no concurrirá y otro 10% todavía no definió su voto.

La encuesta fue hecha por la consultora Quaest entre el 10 y el 13 de agosto sobre 2.004 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Lula mantiene una ventaja, pero Brasil aparece dividido

El director de Quaest, Felipe Nunes, sostuvo que los números reflejan una elección polarizada que todavía no está completamente definida. La distancia entre Lula y Flávio es significativa, pero el margen de error obliga a leer el resultado "dentro de un escenario competitivo" de cara a la primera vuelta, en palabras de Nunes.

Las diferencias también aparecen con fuerza según la región. En el Sudeste, uno de los principales territorios electorales del país, Flávio Bolsonaro alcanza el 35%, frente al 32% de Lula. El presidente, en cambio, consigue su mejor resultado en el Nordeste, su bastión histórico, donde llega al 57%. En el Sur ocurre lo contrario: Flávio se impone por 40% contra 25% de Lula.

El bolsillo habla: la diferencia de votos según los ingresos per cápita

El nivel de ingresos también marca una fuerte diferencia. Entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos, Lula consigue el 52% contra el 23% de Flávio. En el sector de ingresos medios, de dos a cinco salarios mínimos, existe prácticamente un empate: 34% para Lula y 33% para Bolsonaro. Entre quienes tienen mayores ingresos, Flávio pasa al frente con 36% contra 31%.

Qué pasa si Lula y Flávio llegan al balotaje

La encuesta también midió escenarios de segunda vuelta. En una eventual definición entre Lula y Flávio Bolsonaro, el actual presidente se impondría por 43% a 40%. El 13% votaría en blanco, anularía o no concurriría y el 4% todavía no sabe qué hará.

Lula también supera a los otros principales nombres medidos por Quaest. Frente a Ronaldo Caiado, obtiene 44% contra 37%; ante Renan Santos, 44% contra 36%; y frente a Romeu Zema, 45% contra 34%. Sin embargo, el nivel de rechazo de los dos principales candidatos muestra que la elección podría seguir marcada por una fuerte disputa política. Flávio Bolsonaro registra un rechazo del 54%, mientras que Lula llega al 52%.