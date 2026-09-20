La inteligencia de Brasil subió a "crítico" el nivel por una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones

La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) elevó este domingo a un nivel "crítico" el riesgo de influencia e interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Brasil de 2026. De acuerdo a un informe reservado enviado a fines de agosto a la Presidencia, al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Ministerio de Justicia, en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y Brasilia, la agencia detectó "una creciente presión de Washington sobre Brasilia". Un instituto brasileño presentó en paralelo un pedido formal de supervisión ante Naciones Unidas para evitar cualquier intervención externa en el proceso electoral.

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El documento, titulado "Amenazas al proceso electoral de 2026", advirtió que las acciones de la administración Trump deben ser analizadas "dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos" para reafirmar su influencia en América Latina y reducir el peso de potencias rivales, particularmente China. Según la Abin, Brasil "ocupa un lugar especial" porque el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con una política orientada a preservar su autonomía estratégica, algo que Trump no perdona.

De acuerdo al parte oficial, la presión estadounidense se intensificó durante los últimos meses a través de distintos instrumentos. Entre ellos menciona las medidas comerciales, las sanciones financieras contra ciudadanos y empresas brasileñas, además de la designación de organizaciones criminales del país como amenazas para la seguridad estadounidense.

Para la Abin, las sanciones aplicadas en julio contra brasileños y empresas vinculadas con redes de lavado de dinero relacionadas con el Primer Comando de la Capital (PCC), de acuerdo a lo que señalaron desde Washington, representaron un cambio de etapa. El organismo sostiene que estas medidas pueden afectar el acceso al dólar, las operaciones internacionales y las relaciones de empresas brasileñas con entidades financieras extranjeras, además de generar temor a posibles sanciones secundarias.

El papel de Marco Rubio y la presión electoral

El informe puso el foco en el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien la Abin le atribuyó un papel relevante en la estrategia de Washington hacia América Latina. Según el organismo, sus declaraciones y acciones tienen "un componente político e ideológico" importante y buscan impulsar "un realineamiento regional que reduzca la influencia china y favorezca gobiernos más próximos a Estados Unidos".

En paralelo apareció otro documento especial. Habría sido elaborado durante negociaciones entre Washington y Brasilia, en el que se incluía la exigencia norteamericana de garantizar la participación de "disidentes políticos" en las elecciones de 2026. El presidente Lula rechazó esa propuesta y hace poco afirmó que quedó archivada y que su gobierno no aceptaría condiciones extranjeras sobre el proceso electoral.

La opinión de Naciones Unidas al respecto

La preocupación ya excedió al gobierno brasileño. El Instituto Vladimir Herzog envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que advirtieron sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones. La organización pidió que la ONU siga eventuales presiones externas, entre las que incluyó posibles campañas de manipulación informativa y otras acciones destinadas a condicionar a las instituciones brasileñas.

El temor planteado por las organizaciones brasileñas no se limita al día de la votación. También existe preocupación por un eventual escenario posterior en el que gobiernos extranjeros cuestionen el resultado, alimenten acusaciones de fraude o demoren su reconocimiento. El Instituto Vladimir Herzog pidió que los países reconozcan rápidamente el resultado oficial proclamado por la Justicia Electoral brasileña, independientemente de quién gane los comicios.