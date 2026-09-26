"Ayer tomé una medida drástica. Sé que hay personas en esta comunidad endeudadas por el juego. Porque el juego se ha convertido en una vergüenza para la gente pobre", sostuvo Lula en un acto de campaña.

Un día después de anunciar la prohibición de las apuestas en línea en Brasil, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó su decisión al decir que "el juego se convirtió en una vergüenza en la vida de la gente pobre". Si bien la encuadró como una "medida drástica", aseguró haberla tomado porque "hay personas endeudadas" por apostar.

{{{htmlAmp}}}

"Ayer tomé una medida drástica. Sé que hay personas en esta comunidad endeudadas por el juego. Porque el juego se ha convertido en una vergüenza para la gente pobre. La gente se endeuda. Los niños juegan a escondidas de sus madres", dijo Lula durante un discurso de campaña en el este de Sao Paulo, Brasil.

Endeudamiento y tragedias familiares: el impacto de las apuestas en la campaña brasileña

A una semana de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, Lula habló ante sus seguidores sobre su decreto emitido este viernes, con el que intenta frenar los niveles récord de endeudamiento familiar y el deterioro del ingreso de las familias brasileñas.

"Los padres a veces gastan el dinero destinado a la comida de sus hijos para intentar ganar más y pierden. Y siguen pidiendo dinero prestado, endeudándose cada vez más. Conocí a jóvenes de 26 años que se ahorcaron. Mujeres que se suicidaron", agregó.

Carga contra los dueños del juego: "Nadie se enriquece jugando"

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) arremetió contra los dueños de las casas de apuestas al afirmar que "quien quiera ganar dinero en Brasil debe encontrar una forma honesta de hacerlo, no matando a los pobres y endeudándolos".

En ese sentido, siguió: "Nadie se enriquece jugando. Los únicos que se enriquecen son los dueños de los establecimientos de juego, mientras que el pueblo se empobrece cada vez más".

Los detalles del anuncio en contra de las apuestas

Los apostadores tendrán tiempo hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar voluntariamente los fondos disponibles en las plataformas. Aquellas personas que no puedan efectuar el retiro antes de dicha fecha recibirán el reembolso procesado por los bancos que operan en el sector de las apuestas entre el 9 y el 14 de octubre.

Para coordinar la devolución, el gobierno detalló que las casas de apuestas dispondrán del 7 y 8 de octubre para informar a las entidades bancarias correspondientes los importes que se encuentran en las cuentas de las personas identificadas con CPF (número de identificación fiscal individual brasileño).

El cronograma dispuesto por el gobierno:

Hasta las 23:59 del 5 de octubre: Los apostadores pueden retirar voluntariamente sus saldos de las plataformas.

A partir del 6 de octubre: Los sitios web y las aplicaciones dejarán de estar disponibles.

Entre el 7 y el 8 de octubre: Las casas de apuestas deben informar a los bancos con los que operan sobre los importes que se encuentran en las cuentas de personas con CPF.

Entre el 9 y el 14 de octubre: Reembolso íntegro de los saldos (a través de los bancos).

A partir del 14 de octubre: En caso de cualquier impedimento, Caixa gestionará el reembolso a los apostadores.

Sanciones, fin de la publicidad y patrocinios

Las sanciones previstas para las personas jurídicas que no cumplan con la normativa van desde advertencias hasta multas que pueden alcanzar los 2.000 millones de reales, además de la suspensión parcial o total de sus actividades.

La medida provisional contempla la retirada de toda publicidad, material promocional y acciones de marketing relacionadas con las apuestas —tanto en medios físicos como digitales— antes de las 23:59 del 5 de octubre. Se establecerá ese mismo plazo para eliminar las marcas derivadas de contratos de patrocinio. Asimismo, a partir de la publicación de esta medida, quedan prohibidos los nuevos anuncios de apuestas.

Medidas operativas, judiciales y económicas

Para combatir el juego ilegal, el gobierno anunció un refuerzo de la estructura del Ministerio de Justicia. En ese marco, se creará una nueva unidad de coordinación dentro de la Policía Federal dedicada a la recuperación de activos y al blanqueo de capitales, junto con una estructura de similar propósito en la Secretaría de Derechos Digitales (Sedigi), ambas en colaboración mutua.

Desde este viernes entran en vigor las siguientes disposiciones regulatorias:

Se prohíben las nuevas concesiones, permisos y autorizaciones para la operación de loterías de apuestas de cuotas fijas.

Quedan anuladas las solicitudes de concesiones, permisos y autorizaciones que aún no hayan sido resueltas.

Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas bajo la ley anterior quedarán sin efecto en un plazo de 30 días.

Estas iniciativas forman parte de un paquete de medidas económicas destinadas a combatir el endeudamiento de las familias brasileñas, anunciado durante un evento en São Paulo.

De las apuestas al escándalo financiero: la arremetida electoral contra Flávio Bolsonaro

Lula, que dio su discurso junto a su compañero de fórmula, Geraldo Alckim, y otros candidatos locales, reafirmó que las elecciones presidenciales tendrán de un lado "a los que se esfuerzan por cuidar al pueblo" y del otro a aquellos vinculados al banquero Daniel Vorcaro, involucrado en escándalo de estafas y lavado de dinero en Brasil.

"En estas elecciones, es fácil elegir. Por un lado están quienes se esfuerzan por cuidar del pueblo. Por otro, quienes crearon una banda llamada Banco Master, cuyo presidente era Vorcaro. Capturé a su banquero y lo convertí en prisionero, porque orquestó la mayor estafa financiera en la historia de este país”, afirmó.

El Presidente brasileño, que vincula con Vorcaro a su oponente del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro, siguió: "Las mentiras tienen las patas cortas. Y este año es el año de la verdad. Tendremos que elegir entre los que actúan y los que mienten las 24 horas del día", dijo Lula en alusión al hijo de Jair Bolsonaro.