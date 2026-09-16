La trama del Banco Master: qué vínculo salpica a Flávio Bolsonaro

A solo semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, el senador y candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quedó vinculado al escándalo del Banco Master. El principal rival de Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera por la Presidencia es investigado por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

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Escándalo del Banco Máster: por qué está involucrado Flávio Bolsonaro

La causa contra Flávio Bolsonaro comenzó en julio de este año impulsada por el juez de la Corte Suprema (STF) André Mendonça, a pedido de la Policía Federal. Si bien estuvo bajo secreto, se conoció la semana pasada cuando el presidente del tribunal, Edson Fachin, ordenó desclasificar toda la documentación vinculada al caso Banco Master. Así se conocieron más de 25 GB de archivos, audios y videos, aunque parte del expediente que involucra al candidato presidencial sigue reservado mientras avanza la investigación.

La Justicia investiga si Flávio habría pedido a Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, quien hoy se encuentra preso, para financiar Dark Horse, un film biográfico sobre su padre, protagonizado por el actor estadounidense Jim Caviezel. Según trascendió, Vorcaro habría entregado al senador alrededor de 61 millones de reales (unos 12 millones de dólares) y parte de esos fondos habría terminado en cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro, según consignó el portal Intercept Brasil.

La investigación busca determinar dónde terminaron esas transferencias. El propio Flávio ya había reconocido en mayo que pidió esos fondos al banquero, aunque negó cualquier irregularidad: "No tengo nada que esconder, la película es totalmente legal", aseguró.

¿De qué se trata el escándalo del Banco Máster?

El Banco Master colapsó en medio de un fraude financiero que afectó a miles de clientes, incluidos fondos de pensión estatales, por cifras multimillonarias. Los documentos desclasificados el viernes pasado no solo comprometen al candidato, también exponen a otras figuras importantes: hay mensajes entre Vorcaro y el juez supremo Alexandre de Moraes, el mismo que instruyó el juicio que condenó a Jair Bolsonaro, en los que el banquero le pedía intervenir en las investigaciones y le consultaba si debía salir del país.