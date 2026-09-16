Lula prometió una "reforma profunda" en la Corte y justicia brasileña

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que impulsará una "reforma profunda" dentro de la Corte Suprema de Brasil. Según explicó, la idea será revisar los mandatos y los mecanismos de selección de los magistrados para "garantizar transparencia" y terminar con "los conflictos de interés familiar" dentro del Tribunal, además de exigir "criterio de moralización" para sus miembros.

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A partir de la disputa entre los jueces André Mendonça y Alexandre de Moraes, atravesada por el escándalo del Banco Master y los vínculos del banquero Daniel Vorcaro con figuras del poder carioca, el presidente brasileño decidió intervenir y salió al cruce con su propuesta de reforma. La decisión la tomó a poco más de dos semanas de las elecciones generales, las cuales de acuerdo a los sondeos previos, serán cabeza a cabeza entre el mandatario y el senador derechista Flávio Bolsonaro.

"Quien sea ministro o esté en el Poder Judicial, no puede querer hacerse rico. Creo que tenemos que hacer una reforma profunda en el Poder Judicial", afirmó el presidente Lula, a lo que agregó: "Debemos discutir la duración del mandato, los criterios de elección del candidato, cómo se puede elegir a una persona... Y tiene que haber una cosa clara: quien sea ministro o esté en el Poder Judicial, no puede querer hacerse rico."

"¡No puede querer hacerse rico! Las personas no pueden estar en el Poder Judicial y tener un hijo abogando, o una esposa abogando, o un padre abogando, es decir, en la propia Corte Suprema. Es preciso crear criterios de moralización en el Poder Judicial brasileño", concluyó el mandatario de Brasil.

Flávio Bolsonaro regresó al sitio donde atacaron a su padre y volvió a cuestionar a Moraes

La controversias dentro de la Corte también fueron usadas por el principal espacio opositor de derecha. Flávio Bolsonaro, postulante presidencial del Partido Liberal, regresó este miércoles a Juiz de Fora, en Minas Gerais, donde encabezó un acto en el mismo sitio en el que su padre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. En ese lugar, el senador renovó sus críticas contra Moraes y respaldó las medidas impulsadas por Mendonça.

El senador ya había hecho de la disputa en el Supremo uno de los principales temas de su campaña. En el acto realizado el 7 de septiembre sobre la Avenida Paulista, reclamó medidas contra Moraes y sostuvo que, en caso de llegar al Gobierno, podría nombrar a cinco integrantes del STF.