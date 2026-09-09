La interna en la Corte de Brasil se mete en las elecciones presidenciales a semanas de la primera vuelta

Las tensiones internas dentro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil escaló en las últimas horas y amenaza con convertirse en uno de los principales temas de la campaña presidencial. La disputa entre los jueces André Mendonça y Alexandre de Moraes, atravesada por el escándalo del Banco Master y los vínculos del banquero Daniel Vorcaro con figuras del poder carioca, provocó decisiones cruzadas dentro de la máxima instancia judicial y fue aprovechada por el bolsonarismo para volver a poner en el centro de la escena el pedido de destitución de Moraes, juez que estuvo al frente del proceso judicial que condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión.

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El conflicto escaló todavía más la semana pasada cuando Mendonça, quien lleva adelante la investigación del caso Banco Master, hizo públicos informes de la Policía Federal que incluían mensajes enviados por Vorcaro a un interlocutor identificado como Moraes. Según los documentos, el banquero detenido por presuntas maniobras fraudulentas le habría pedido ayuda al magistrado, al consultarle si debía abandonar Brasil antes de ser detenido y habría buscado intervenir sobre decisiones vinculadas a la investigación en el caso Bolsonaro.

Las revelaciones también expusieron un contrato por 131 millones de reales entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del juez. Según la investigación policial, Moraes habría intervenido en la revisión de una minuta contractual. El magistrado, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que las vinculaciones difundidas forman parte de "una ofensiva" contra el Supremo.

La publicación del material derivó en un enfrentamiento abierto entre los integrantes de la Corte: Moraes pidió investigar a Mendonça por su actuación en el caso, mientras que este último impulsó medidas contra funcionarios vinculados a la investigación.

La disputa por la Policía Federal y una Corte cada vez más dividida

El enfrentamiento tuvo este martes un nuevo capítulo cuando Mendonça decidió apartar preventivamente al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de Inteligencia de la fuerza, Leandro Almada. El magistrado argumentó que existían indicios de monitoreos ilegales contra él y otras autoridades. La medida fue posteriormente revertida este miércoles por el juez del Supremo Flávio Dino, quien ordenó la restitución de Rodrigues y Almada, aparte de que advirtió de que una disputa personal "podría interferir" en el funcionamiento de la Policía Federal.

La crisis obligó además al presidente del STF, Edson Fachin, a intervenir para intentar contener la escalada. Fachin asumió la conducción de una investigación que estaba en manos de Moraes y suspendió las decisiones cruzadas sobre la conducción de la Policía Federal, mientras prepara una discusión del pleno del tribunal. La situación expone una división cada vez más profunda dentro de una Corte que quedó en el centro de la pelea política a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro volvió al lugar donde apuñalaron a su padre y apuntó contra Moraes

El escándalo también fue aprovechado por el principal sector de la oposición de derecha. Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal, volvió este miércoles a Juiz de Fora, en Minas Gerais, y realizó un acto en el mismo lugar donde su padre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante la campaña de 2018. Desde allí volvió a cuestionar a Moraes y defendió la actuación de Mendonça.

El senador ya había convertido la crisis del Supremo en una bandera de campaña. Durante el acto del 7 de septiembre en la Avenida Paulista pidió avanzar contra Moraes y aseguró que, si llega a la Presidencia, tendrá la posibilidad de designar cinco integrantes del STF.

Lula habló de escándalo Máster y pidió que caigan "quienes tengan que caer"

En ese escenario, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reclamó este miércoles que se levante el secreto de todas las investigaciones relacionadas con el Banco Master. El presidente brasileño pidió que se conozca toda la información sobre los involucrados y cuestionó las "filtraciones selectivas" que, según advirtió, están impactando en la disputa electoral.

"Sea quien sea, duela a quien duela, tienen que caer quienes tengan que caer", sostuvo Lula, y reclamó que se esclarezca todo el caso y que responda ante la Justicia "quien tenga que responder".