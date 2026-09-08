Elecciones en Brasil: una nueva encuesta reveló un sorpresivo resultado entre Lula y Flávio Bolsonaro

La carrera electoral en Brasil mantiene en vilo a toda la región. Este martes salió publicada la primera encuesta que pone al senador liberal Flávio Bolsonaro por arriba de Lula, aunque en segunda vuelta. El sondeo reveló que el presidente y candidato le ganaría a su rival por apenas cinco puntos en la elección general, 39% a 35%, mientras que en una hipotética segunda vuelta el resultado sería positivo para Flávio por 46% a 45%.

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Los datos publicados por la consultora BTG/Nexus revelaron que para la primera vuelta el oficialismo se mantiene con el mismo 39% que en el último sondeo de agosto, en tanto que el bolsonarismo subió dos puntos, al pasar del 33% al 35%. Para el balotaje, ese mismo estudio afirmó que el petista ganaba 46% a 45%, mientras que el sondeo de este martes invirtió el resultado.

La atomización electoral en la primera vuelta y el peso de los candidatos menores

Lo que vuelve paradójica esta elección en Brasil es la amplia oferta existente para los comicios generales. Si bien la escena pública se mantiene polarizada entre el aspirante del PT y el del PL, hay una enorme cantidad de postulantes con mucho menor caudal de votos que se reparten el resto del electorado. El escritor Augusto Cury (del partido Avante) quedó en tercer lugar con un 9% tras haber marcado un 11% a fines de agosto. Distintos analistas brasileños lo posicionan como una variable importante para la segunda vuelta.

Detrás de Cury están los menos convocantes. Aparecen con 4% cada uno Ronaldo Caiado (del PSD) y el ultraderechista Renan Santos (del partido Missão). Más atrás aparecen Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) y Rui Costa Pimenta (PCO), todos con un 1% de intención de voto. El repertorio electoral es completado por Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Demócratas) y Clariana Barao (Democracia Cristiana), todos ellos con apenas milésimas. Los votos en blanco, nulos o la opción "ninguno" representan un 3% del electorado, mientras que un 2% no sabe o no responde.

Un país dividido: las alternativas frente al balotaje

Más allá del ajustado resultado entre Lula y Flávio, el estudio de la BTG/Nexus también chequeó el posible resultado de la segunda vuelta entre Lula y otros candidatos. En un hipotético choque directo entre Lula y Ronaldo Caiado, también de derecha, el mandatario ganaría 46% frente al 43% de Caiado, mientras que los votos blancos o nulos alcanzan un 10% y los indecisos se posicionan en el 1%. Esto demuestra que el país se dirime entre izquierda y derecha, al igual que en 2022.