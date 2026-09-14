Bolsonaro promete un plan inspirado en Milei en Brasil: ajuste masivo y baja de impuestos

El candidato opositor Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, prometió que si gana las elecciones de octubre aplicará en Brasil un ajuste de las cuentas públicas y una serie de eliminación de impuestos inspirado en el ejemplo aplicado en Argentina por Javier Milei. También mantendrá un diálogo abierto con China, la Unión Europea y Estados Unidos, según anunció este lunes la economista Daniella Marques, responsable del área económica de la campaña.

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"Milei es un gran ejemplo en términos de volver a tener capacidad de inversión y reducción de burocracia e impuestos", dijo Marques durante un diálogo con la prensa nacional y extranjera en el marco de su participación en un seminario organizado en San Pablo por el grupo empresarial Esfera. La "ministra de Economía" de Flávio Bolsonaro dijo que aplicará la receta de Milei rápidamente al llegar al Gobierno para derogar al menos 1.000 normas y resoluciones vinculadas con impuestos al mejor estilo Sturzenegger.

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Marques, quien fue asesora especial del Ministerio de Economía y presidenta del banco público Caixa Económica Federal durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), puso de ejemplo al presidente de Argentina para lanzar una normativa inmediata de anulación de impuestos implementados por el actual gobierno. Lo presentó como una de sus principales promesas si ganan y hoy todos los sondeos ubican al senador Flávio Bolsonaro en un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una eventual segunda vuelta electoral.

"Todo aquello que dependa de la pluma del Poder Ejecutivo se hará, usando un poco de inspiración en lo que se hizo en el gobierno de Milei en Argentina. El equipo está trabajando para eso”, afirmó Marques, al señalar que la revisión comprende medidas relacionadas con burocracia, obligaciones accesorias y normas.

Milei apoyó abiertamente a Flávio en el lanzamiento de campaña viajando a San Pablo e insultando a Lula y al juez Alexandre de Moares, razón por la cual Brasil redujo a encargado de negocios las relaciones, retirando a su embajador por tiempo indeterminado.

"Nosotros vamos a enfocarnos en poner las cuentas en 'azul' (equilibrarlas) para que se permita que haya reducción de la tasa de interés en Brasil”, afirmó la economista, quien se sumó a la campaña luego de participar como administradora de un fondo de inversiones en San Pablo.

Ante una pregunta de El Destape, Marques dijo que un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro buscaría mantener el diálogo con todos los países y citó expresamente a China, Estados Unidos y Europa como socios estratégicos otorgando posibilidades de inversión mediante los recursos naturales brasileños.

"Vamos a tener un gobierno abierto al diálogo con todos los países, China, Estados Unidos, Europa, viéndolo como política de Estado y fortaleciendo la posición brasileña en relación con el mundo, dada toda la riqueza natural que Brasil posee", indicó. Ante la consulta sobre si habrá un alineamiento con el gobierno de Trump y cómo va a ser la relación dentro del Mercosur, Marques replicó: "Todo será sobre la base del diálogo. Brasil va a dialogar con todos los países, buscando fortalecer su potencia comercial".

En materia fiscal, Marques aseguró que los programas sociales no serían afectados y que las prioridades estarían concentradas en la reducción de privilegios, el achicamiento de la estructura estatal y la revisión de beneficios tributarios. “Tanto privilegios, achicamiento de la máquina pública, privilegios tributarios. Y los técnicos van a llevar un menú para que haya discusión con el Congreso. El Congreso es soberano en esa decisión”, explicó.

Respecto del Banco Central, defendió la autonomía de la institución y cuestionó cualquier intento de reducir las tasas de interés mediante decisiones políticas. La economista es el nexo entre Flávio Bolsonaro y la Avenida Faria Lima, como se conoce a la city financiera de San Pablo. Ella fue asesora del ministro Paulo Guedes, defiende las privatizaciones y una aceleración de medidas para captar la confianza del mercado financiero en caso de que Bolsonaro venza en los comicios de octubre a Lula y asuma el 1 de enero por cuatro años.