Lula denunció que Flávio Bolsonaro fue a "pedir ayuda a Trump" para ganar las elecciones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este sábado a la derecha del país "pedir ayuda a Trump" para favorecer la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña en Curitiba, estado de Paraná. También aseguró haberle dicho al mandatario estadounidense que "no interfiera" en las elecciones que se realizarán en octubre en Brasil.

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"Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump", afirmó Lula durante el acto de este sábado en Boca Maldita, en la capital de Paraná.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) cargó contra los militantes de la derecha bolsonarista por utilizar la bandera de Estados Unidos durante los eventos partidarios y le envió un mensaje directo a la Casa Blanca.

"No interfiera en las elecciones": la tajante advertencia de Lula a Donald Trump

"Trump sabe que ya se lo dije, no interfiera en las elecciones de Brasil. Este país no es un país mestizo ni una república bananera. Este país tiene 215 millones de hombres y mujeres orgullosos. La elección de un gobernador, un diputado y un presidente es responsabilidad exclusiva del pueblo brasileño", lanzó durante su discurso.

Rumbo al 4 de octubre: Lula acelera en campaña y apunta contra Flávio Bolsonaro

Lula, que se perfila como uno de los favoritos para las elecciones del 4 de octubre, cuestionó también a los seguidores del Partido Liberal al hacer mención al escándalo del Banco Master, que involucra al banquero Daniel Vorcaro con presuntas maniobras fraudulentas y vínculos con Bolsonaro.

¿Qué es el caso Banco Master y cómo salpica a la familia Bolsonaro?

"En 2019, convirtieron a un usurero en banquero. El llamado Banco Master, que tiene a este Vorcaro que corrompió a mucha gente en la República. Crearon un banquero y lo arrestamos. Abrieron un banco y lo cerramos", dijo Lula.

También se refirió a las tensiones internas dentro del Supremo Tribunal Federal (STF) tras el caso del Banco Master. "Aclaremos quiénes son los verdaderos ladrones y corruptos de este país. Y la familia Bolsonaro no se librará", añadió el presidente.

Por otro lado, se refirió al caso del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), una red de cobros ilegales a jubilados y pensionados descubierta en 2025. Según el Presidente, quienes llevaron a delante la estafa fue una "banda" que se formó durante la administración de Bolsonaro. "La verdad tarda en salir a la luz, pero nunca falla", concluyó.