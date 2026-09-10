Elecciones en Brasil: la encuesta que muestra un impactante vuelco entre Lula y Flávio Bolsonaro

A pocas semanas de las elecciones en Brasil, una nueva encuesta pone en alerta al oficialismo brasileño y advierte otro achicamiento en la diferencia entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a quien Lula le ganaría ahora por apenas 5,6% en primera vuelta, de acuerdo al estudio de la consultora AtlasIntel/Bloomberg. De acuerdo al sondeo, el resultado se mantendría igual o más bajo para el resto de los candidatos, quienes según la encuesta ninguno alcanza el 10%, lo que muestra una polarización cada vez mayor entre el petismo y el bolsonarismo.

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Según este nuevo dato, el oficialismo de Lula le ganaría 43% a 37,4% al bolsonarismo en primera vuelta, mientras que en un hipotético balotaje habría un empate técnico con una muy leve diferencia entre ambos candidatos. Por su parte, en las elecciones generales quedarían relegados muy por debajo de los favoritos Augusto Cury con el 6,6% y Renan Santos con el 6,5%, mientras que los demás se repartirían el mínimo restante del electorado. El dato relevante es que es el primer estudio de Atlas/Intel desde abril en el que el candidato de extrema derecha aparece al frente en el balotaje.

Brasil y una elección minuto a minuto

Desde comienzos de septiembre, las encuestas en torno a la elección del 4 de octubre en Brasil tienen en vilo a todo el país. El presidente Lula logra mantenerse, desde principios de año, como el favorito de la contienda electoral. Sin embargo en las últimas semanas hubo un crecimiento de parte de Flávio Bolsonaro, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y actual senador de Río de Janeiro. Meses atrás rumiaba la chance de que el oficialismo le ganara en primera vuelta por más de diez puntos hasta que, a mediados de agosto, esa brecha comenzó a acortarse.

A finales de agosto, la consultora Datafolha largó un estudio en el que le dio al presidente en funciones un 47% de respaldo en las generales, mientras que Flávio Bolsonaro llegaba al 43%. Sin embargo eso cambió esta misma semana: Lula sacaría el 38% frente al 33% de Bolsonaro, achicándose la diferencia casi a la mitad, mientras que en segunda vuelta la diferencia sí sería de 47% a 43%, con Lula primero y Flávio segundo.

La nueva encuesta de AtlasIntel/Bloomberg suma suspenso a la trama electoral, al vaticinar una victoria por pocos puntos al bolsonarismo, mientras que en segunda vuelta habría un empate técnico de 46,4% a 46,2% a favor de Flávio, dejándolo a Lula segundo.