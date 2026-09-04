Encuesta clave en Brasil: a cuánto se redujo la diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones

El estudio, hecho por Datafolha, es el primero de la consultora tras la inscripción de candidaturas en agosto.

De acuerdo a una nueva encuesta de Brasil, el presidente y candidato oficialista Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene arriba de su rival Flávio Bolsonaro aunque por una diferencia menor. El estudio, hecho por Datafolha, es el primero de la consultora tras la inscripción de candidaturas en agosto, otorgándole al presidente en funciones el 38% de los votos en la elección general frente al 33% de Bolsonaro, mientras que en segunda vuelta la diferencia cambiaría de 47% a 43%, con Lula primero y Flávio segundo.

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El dato adquiere especial relevancia porque el estudio anterior del mismo instituto había registrado una ventaja mayor para Lula. En agosto, el mandatario alcanzaba 47%, mientras que Flávio Bolsonaro llegaba al 43%, de modo que la distancia era de cuatro puntos ahora quedó reducida a la mitad.

Lula mantiene el liderazgo, pero Flávio Bolsonaro acorta la distancia

El dato central del nuevo relevamiento es que Lula sigue arriba de Flávio Bolsonaro, aunque con una distancia menor. Si la elección sale 46% a 44%, ambos candidatos quedarán dentro de un escenario de empate técnico, considerando el margen de error de la encuesta.

La tendencia resulta significativa porque Flávio no solamente conserva el segundo lugar en la primera vuelta, sino que también logra mantener esa posición en un potencial mano a mano con Lula. Para el oficialismo, la reducción de la diferencia representa una señal de alerta de cara a la etapa decisiva de la campaña.

Para el primer turno, Datafolha mostró a Lula con 38%, seguido por Flávio Bolsonaro con 33%. En ese escenario también aparece con fuerza el outsider Augusto Cury, quien alcanzó 8% y pareciera consolidarse como una alternativa capaz de modificar la distribución de votos entre los principales aspirantes.

La diferencia por géneros que todavía se mantiene

Lula mantiene, como en la mayoría de los sondeos desde que empezó el año, una ventaja superior a la media entre las mujeres (41% frente al 29% masculino) que además se conserva en todos los grupos: adultos de 60 años o más (45% frente al 32%); entre los votantes con educación primaria (49% frente al 26%), en el segmento con ingresos familiares de hasta 2 salarios mínimos (46% frente al 27%); en el Noreste, histórico bastión del Partido de los Trabajadores (53% frente al 25%) y entre los católicos (46% frente al 29%).

Una elección que puede definirse por el voto de terceros

La aparición de una tercera candidatura competitiva agrega incertidumbre a una elección que durante buena parte del proceso estuvo dominada por la polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el bolsonarismo. Cury concentra apoyos especialmente entre sectores de mayor nivel educativo y económico y entre votantes jóvenes, según el análisis del último Datafolha.

Ese fenómeno puede resultar determinante si la elección termina nuevamente en un balotaje. Los votantes que no elijan ni a Lula ni a Flávio en la primera vuelta podrían convertirse en el principal objetivo de las campañas durante las semanas previas a la definición.

El rechazo electoral: altísimo para ambos

Tanto Lula como Flávio, además de ser los favoritos, son también los más rechazados por los votantes brasileños. Mientras que el 46% afirma que nunca votaría por el senador de Río de Janeiro, hay otro 45% que rechaza votar por el actual presidente.

Los demás candidatos presentan un nivel de rechazo menor. Fernando Marçal tiene una tasa de rechazo del 22%, seguido de Romeu Zema (16%), Ronaldo Caiado (14%), Renan Santos (14%), Rui Costa Pimenta (13%), Samara Martins (10%), Edmilson Costa (10%), Clariana Barão (9%), Wilson Grassi (8%), Hertz Dias (8%) y Cury (8%). Hay, por otro lado, un 2% que rechaza a todos, un 2% que no rechaza a ninguno y un 2% que no sabe.