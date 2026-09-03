Una nueva encuesta sobre las elecciones en Brasil mostró que las investigaciones judiciales que involucran a Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, pueden convertirse en un factor de peso en la campaña electoral. Según el estudio de Quaest, el 65% de los consultados considera que el caso que involucra al hijo de Lula perjudica al mandatario, mientras que el 64% cree que la investigación por la película de los Bolsonaro afecta al candidato del Partido Liberal (PL).

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El relevamiento fue realizado entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre a nivel nacional y alcanzó a 2.004 personas mayores de 16 años. La encuesta, encargada por Globo en colaboración con O Globo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La investigación que golpea a Lula

La investigación sobre Lulinha es llevada adelante por la Policía Federal por un presunto caso de tráfico de influencias en organismos federales. El impacto político del expediente aparece reflejado en la percepción de los votantes: el 40% considera que la causa es "muy perjudicial" para la campaña de Lula, mientras que otro 25% cree que es "ligeramente perjudicial".

En sentido contrario, el 31% sostuvo que la investigación no genera daños electorales para el presidente brasileño y un 4% no respondió o manifestó no saber. Además, el 54% de los encuestados consideró que Lula no dio explicaciones convincentes sobre las investigaciones que involucran a su hijo. Apenas el 22% evaluó que las explicaciones del mandatario fueron convincentes, mientras que el 24% no respondió.

Los números aparecen en un escenario especialmente sensible para el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de Brasil 2026, con Lula buscando un nuevo mandato frente a una oposición que intenta capitalizar las dificultades judiciales y políticas del gobierno.

El caso Dark Horse y el impacto sobre Flávio Bolsonaro

La situación también afecta al principal adversario de Lula. La Policía Federal investiga presuntas irregularidades relacionadas con el origen y el destino de fondos negociados por Flávio Bolsonaro con Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro.

Para el 42% de los consultados, la investigación es "muy perjudicial" para la campaña de Flávio Bolsonaro, mientras que el 22% la considera "ligeramente perjudicial". En total, el 64% entiende que el expediente tiene algún nivel de impacto negativo sobre su candidatura.

A su vez, el 52% afirmó que Flávio Bolsonaro no dio explicaciones convincentes sobre las investigaciones vinculadas a la película. El 24% consideró que sí las dio, mientras que otro 24% no respondió.

Lula y Flávio, una elección cada vez más ajustada

Los datos sobre las investigaciones judiciales se conocen en paralelo a una carrera electoral marcada por la paridad. De acuerdo con la misma encuesta de Quaest, Lula alcanza el 37% de las preferencias en primera vuelta, frente al 29% de Flávio Bolsonaro.

El escenario se vuelve todavía más estrecho ante una eventual segunda vuelta: Lula obtendría el 42% mientras que Flávio Bolsonaro llega al 41%.