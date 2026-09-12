La altura Flávio Bolsonaro: cuánto mide el senador de Brasil

Cada vez falta menos para las elecciones de Brasil y entre los candidatos presidenciales se encuentra Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro y el principal líder de la ultraderecha brasileña. Su figura genera curiosidad en todo el mundo.

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Quién es Flávio Bolsonaro: cuánto mide el candidato a presidente

Nacido el 30 de abril de 1981 en Resende, Flávio es abogado y político, y se convirtió en el heredero del proyecto de su padre luego de que la Justicia condenara al expresidente a más de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado. Una de las cualidades que más llaman la atención del actual senador es su altura: mide alrededor de 1,80 metros.

Flávio Bolsonaro es el principal líder de la ultraderecha en Brasil y le disputa las elecciones a Lula da Silva

Si bien el dato circula en medios y redes sociales, no está confirmado oficialmente. En caso de ser exactamente 1,80 metros, tiene una diferencia muy pequeña a la altura de su padre, la Jair Bolsonaro, quien mide 1,85 metros.

Un año clave para Flávio Bolsonaro

Más allá de los datos físicos que despiertan curiosidad en los usuarios, la figura de Flávio Bolsonaro atraviesa un momento decisivo: se perfila como el principal rival de Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre, en una carrera muy pareja de acuerdo a las últimas mediciones.

Bolsonaro pasó primero por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro entre 2003 y 2019 y hoy ocupa una banca en el Senado brasileño, desde donde se lanzó como candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Formalizó su candidatura en julio de este año durante un acto en San Pablo junto al mandatario argentino Javier Milei, donde prometió continuar con el legado familiar y apuntó contra Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal.

Si bien es el principal líder de la derecha, u carrera está marcada por escándalos recientes, entre ellos su vínculo con el banquero Daniel Vorcaro, señalado como responsable de una de las mayores estafas financieras del país, lo que le hizo perder puntos en las encuestas frente a Lula.