El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperó una ligera ventaja sobre el senador de derecha Flávio Bolsonaro en un escenario proyectado de segunda vuelta para las elecciones presidenciales del mes próximo, de acuerdo con los datos revelados este lunes por la última encuesta de BTG Pactual y Nexus. A pesar del leve repunte del mandatario oficialista, la contienda electoral continúa manteniéndose en una situación de empate técnico debido al margen de error del estudio, configurando un escenario de extrema paridad en el país vecino.

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De cara a un eventual balotaje, Lula obtendría el 47% de la intención de voto frente al 46% que cosecharía el senador Bolsonaro, lo que refleja un cambio significativo respecto al sondeo publicado la semana pasada. En aquella medición, realizada el 8 de septiembre, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro superaba numéricamente por primera vez al jefe de Estado brasileño desde el pasado mes de marzo, alcanzando un 46% frente al 45% de Lula. Aquel resultado previo había generado un impacto directo en los mercados de la región, impulsando una suba en los activos financieros de Brasil debido a que el sector empresarial y los operadores consideran a Bolsonaro como una alternativa más favorable para la economía.

En lo relativo al escenario de primera vuelta, la medición actual muestra a Lula encabezando las preferencias con un 42% de los votos, seguido por Flávio Bolsonaro, quien reúne un 37% de los apoyos. Detrás de las dos figuras principales de la política brasileña se ubicaron el escritor Augusto Cury (con el 6%), el gobernador Ronaldo Caiado (con el 5%) y el dirigente Renan Santos (con el 2%). Este desglose evidencia un crecimiento en la intención de voto de las fórmulas mayoritarias en comparación con el sondeo anterior, cuando el mandatario registraba un 39%, el legislador derechista obtenía un 35% y Cury alcanzaba el 9%.

De acuerdo con la legislación electoral vigente en Brasil, si ningún candidato logra superar el 50% de los sufragios válidos durante la primera vuelta programada para el próximo 4 de octubre, los dos postulantes más votados deberán medirse en un balotaje definitivo fijado para el 25 de octubre. El trabajo de campo realizado por la firma Nexus se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de septiembre sobre un universo de 2.003 personas entrevistadas en todo el territorio brasileño, contando con un margen de error estadístico de dos puntos porcentuales en más o en menos.

Con información de Reuters