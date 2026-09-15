De qué se trata "Dark Horse", la película sobre Jair Bolsonaro investigada por la Justicia

A pesar de que Jair Bolsonaro cumple una condena por intentar hacer un golpe de Estado, todavía sigue en curso la película Dark Horse que busca ser una biopic de cómo vivió el atentado en 2018. La producción es investigada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Policía Federal por presuntas irregularidades en su financiamiento, a menos de un mes de las elecciones presidenciales de octubre.

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De qué trata Dark Horse: la película sobre Bolsonaro

Dirigida por el cineasta estadounidense de origen iraní Cyrus Nowrasteh, "Dark Horse" reconstruye la carrera política de Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2018, con eje en el atentado que sufrió en la ciudad de Juiz de Fora, cuando fue apuñalado durante un acto.

El guion, escrito junto a Mark Nowrasteh y basado en una historia del exsecretario de Cultura Mário Frias, presenta una imagen heroica del exmandatario, como un outsider que conecta con sus votantes mientras planean asesinarlo. La película llega a posicionarlo como un perseguido político, en medio de su condena a 27 años y tres meses de prisión por participar del intento de golpe de Estado a Lula da Silva en enero de 2023.

Flavio Bolsonaro también es investigado por la financiación de Dark Horse

La película es protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel, en el elenco también participan Sergio Barreto, Esai Morales, Lynn Collins y Camille Guaty. Si bien se esperaba que se estrene el 11 de septiembre de este año, el lanzamiento de la producción quedó frenado por las investigaciones judiciales que comenzaron a indagar en la forma de financiamiento de la película.

Por qué la investiga la Justicia brasileña

La película quedó envuelta en dos causas judiciales distintas por el origen de su financiamiento. Una de ellas, a cargo del juez Flávio Dino, apunta al presunto desvío de recursos públicos a través de enmiendas parlamentarias que habrían terminado financiando la producción. La Policía Federal ya realizó decenas de allanamientos contra el diputado Mário Frias y la productora Karina Gama, dueña de Go Up Entertainment, que está a cargo del film. Entre los delitos se investigan el posible lavado de dinero y organización criminal.

La segunda causa, bajo la relatoría del juez André Mendonça, se centra en Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y candidato del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de octubre, se lo investiga por corrupción, lavado de activos y evasión de divisas. El candidato se vincula con el banquero Daniel Vorcaro, detenido por la quiebra del banco Master, se investiga si Flávio le solicitó giros millonarios para costear la película.