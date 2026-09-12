Cuántos años de prisión debe cumplir Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra detenido desde noviembre de 2025. El Supremo Tribunal Federal brasileño lo encontró culpable de liderar la organización criminal e intentar hacer un golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

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¿Cuántos años de prisión debe cumplir Jair Bolsonaro?

Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y 3 meses de prisión, en un fallo histórico para la democracia brasileña. La decisión fue tomada por la Primera Sala del máximo tribunal, que lo encontró responsable de liderar una organización criminal que intentó ejecutar el golpe de Estado.

Jair Bolsonaro se encuentra detenido desde noviembre del 2025, acusado de intentar hacer un golpe de Estado

El expresidente cumplió arresto domiciliario desde el 4 de agosto de 2025 por haber violado distintas medidas cautelares del proceso judicial como la prohibición de usar redes sociales. Y luego fue arrestado de manera preventiva el 22 de noviembre de 2025, tras intentar romper la tobillera electrónica que tenía. Finalmente, tres días después, la Corte Suprema ordenó formalmente el inicio del cumplimiento efectivo de la condena de más de 25 años, tras agotarse los recursos de apelación de su defensa.

Por qué delitos fue condenado Jair Bolsonaro

La justicia brasileña encontró culpable a Bolsonaro de cinco delitos:

Intento de golpe de Estado.

Intento de abolición violenta del régimen democrático de derecho.

Integración de una organización criminal armada.

Daño calificado por violencia y amenaza grave.

Deterioro de bienes patrimoniales catalogados.

Según la causa judicial, el plan de la organización buscaba impedir la asunción de Lula da Silva y sostener a Bolsonaro en el poder pese al resultado de las urnas. El fallo se resolvió con cuatro votos a favor y uno en contra. Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin se pronunciaron a favor de la condena, mientras que Luiz Fux fue el único en disidencia: propuso anular el proceso y absolver a la mayoría de los acusados.

Además, condenaron a otras siete personas integrantes del denominado "núcleo 1", entre ellas el general Walter Braga Netto, excandidato a vicepresidente en la fórmula de 2022; los exministros Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el exministro de Justicia, Anderson Torres; el excomandante de la Marina, Almir Garnier, y el exasistente de Bolsonaro, Mauro Cid.

¿Dónde está detenido Jair Bolsonaro?

Si bien violó las condiciones del arresto domiciliario, tras estar detenido en dependencias de la Policía Federal en Brasilia, volvió a su casa. Actualmente, el exmandatario tiene el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud, pero cumple la condena bajo estrictas condiciones: monitoreo electrónico permanente, prohibición de utilizar redes sociales y restricciones severas para recibir visitas o salir de su domicilio, salvo por cuestiones médicas autorizadas por la Justicia.