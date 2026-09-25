Lula prohibió las apuestas online en Brasil para frenar el endeudamiento de las familias

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia del programa de asistencia social "Bolsa Familia" (Subsidio Familiar) en el Palacio de Planalto en Brasilia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la prohibición inmediata de las apuestas en línea en la mayor economía de América Latina mediante la firma de un decreto ejecutivo. La determinación gubernamental, orientada a frenar los niveles récord de endeudamiento familiar y el deterioro de los presupuestos del hogar, irrumpe en la recta final de la campaña rumbo a la primera vuelta electoral del próximo 4 de octubre.

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La medida de shock económico e impacto social se produce en un contexto de extrema paridad política, donde las principales encuestas de opinión muestran a Lula en un reñido empate con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Con esta resolución, la administración oficialista apela a una demanda ampliamente respaldada por la sociedad, dado que recientes sondeos revelaron que aproximadamente tres cuartas partes de los brasileños apoyan una prohibición total de los juegos de azar virtuales.

La prohibición entra en vigencia de forma inmediata, aunque para mantener su validez permanente deberá contar con la aprobación del Congreso en un plazo de 120 días. La iniciativa representa un contundente cambio de rumbo político, ya que se implementa a menos de dos años de que el propio Gobierno pusiera en marcha el marco legal que permitía el funcionamiento formal de este sector en territorio brasileño.

Durante el anuncio oficial, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, justificó la intervención estatal por las graves consecuencias derivadas del consumo masivo de estos servicios. "Nos enfrentamos a un problema de salud pública relacionado con las apuestas en línea. Es un problema grave", aseveró el funcionario ante la preocupación del Ejecutivo por el desvío de ingresos familiares hacia el juego.

El anuncio gatilló una reacción inmediata en la oposición en medio de la contienda electoral. Durante un mitin de campaña celebrado este viernes en la ciudad de Río de Janeiro, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro cuestionó con dureza la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. El senador opositor calificó la prohibición de "populista, hipócrita y con motivaciones políticas", encuadrando el decreto de Planalto como una maniobra proselitista destinada a volcar la preferencia de los votantes a pocos días de la apertura de las urnas.

Con información de Reuters