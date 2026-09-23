Elecciones en Brasil: la profunda brecha entre hombres y mujeres que define el futuro de Lula y Flávio Bolsonaro

La peleada elección presidencial en Brasil, que tiene en un mano a mano al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, sumó ahora un marcado frente de combate alrededor del género. Mientras que Lula concentra una ventaja amplia entre las mujeres, su principal adversario consigue una diferencia todavía mayor entre los hombres. Se trata de una tendencia que ya era relevante en las elecciones de 2022 y ahora se mantuvo en esta campaña electoral.

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El contraste no se limita a la intención de voto. También aparece en la aprobación del gobierno de Lula, la identificación ideológica, el potencial de voto y los niveles de rechazo hacia ambos candidatos. La magnitud de la diferencia puede resultar determinante. El último informe de Datafolha, publicado el 17 de septiembre, ubicó a Lula con 39% y a Flávio con 36% en primera vuelta, mientras que en un eventual balotaje el oficialismo registró un escueto triunfo de 46% contra 44%, respectivamente.

Lula se impone entre las mujeres y Flávio Bolsonaro entre los hombres

Según el relevamiento utilizado para este análisis, la intención de voto por sexo presenta diferencias contundentes en la primera vuelta. Entre las mujeres, Lula alcanza el 49%, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre los hombres, en cambio, el candidato del Partido Liberal llega al 46%, mientras que el actual presidente obtiene 30%.

En cuanto a una potencial segunda vuelta, la diferencia sigue siendo la misma. Entre las mujeres, el mandatario alcanza el 56% frente al 35% del senador. Entre los hombres, el resultado se invierte casi en igual proporción: Flávio llega al 57% y Lula queda en 35%.

El patrón no aparece únicamente en ese enfrentamiento. En los escenarios contra otros candidatos, Lula también conserva una ventaja mayor entre las mujeres. Frente a Ronaldo Caiado, obtiene 55% entre las mujeres y 34% entre los hombres; contra Romeu Zema, 57% y 36%; frente a Renan Santos, 56% y 36%; y ante el escritor Augusto Cury, 53% y 34%, respectivamente.

La tendencia coincide con otros estudios realizados durante la campaña. Una investigación de Genial/Quaest publicada en agosto, por ejemplo, registró a Lula con 47% entre las mujeres frente a 35% de Flávio en un eventual segundo turno. Entre los hombres, Flávio alcanzaba 44% contra 40% de Lula.

La aprobación de Lula también muestra diferencia de género

La distancia aparece cuando los encuestados evalúan la gestión presidencial. Entre las mujeres, el 54% aprueba el gobierno de Lula, mientras que el 41% lo desaprueba. Además, un 43% califica la administración como "óptima" o "buena".

Entre los hombres, el escenario es inverso. El 61% desaprueba la gestión y apenas 36% la aprueba. En ese segmento, el 55% define al gobierno como "mala" o "pésima".

Los datos nacionales más recientes muestran, de todos modos, una evaluación general más negativa. El informe de Datafolha de septiembre ubicó en 42% la proporción de brasileños que considera la gestión de Lula "mala" o "pésima", frente al 34% que la considera "buena" u "óptima".