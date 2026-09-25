El PT exige explicaciones a Meta por restricciones a las cuentas de campaña de Lula da Silva 

El PT acusó a Meta de bloquear las cuentas de campaña de Lula.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reclamó explicaciones a Meta luego de que la página oficial del mandatario en Facebook fuera deshabilitada y la cuenta utilizada para sus anuncios electorales quedara restringida.

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Éden Valadares, secretario nacional de Comunicación del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que el espacio político evalúa recurrir al Tribunal Superior Electoral (TSE) para exigir a la plataforma que detalle los motivos y el alcance de las medidas.

“Ya interpelamos a META para que explique el porqué de esta medida, por cuál período, cuánto tiempo este error nos perjudicó y estudiamos accionar al TSE para obligar a la plataforma a explicar lo ocurrido”, señaló Valadares en redes sociales.

El dirigente sostuvo que las restricciones se producen en un contexto electoral especialmente sensible y volvió a cuestionar el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas durante la campaña. Según afirmó, el PT viene denunciando desde diciembre del año pasado lo que considera un comportamiento parcial de las plataformas y ya presentó reclamos ante la Justicia Electoral.

El PT vuelve a cuestionar el papel de las Big Tech

Valadares también señaló que Lula había planteado anteriormente sus preocupaciones sobre el papel de las empresas tecnológicas en el proceso electoral brasileño ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Las evidencias de interferencia están todas ahí, continúan repitiéndose y ya denunciamos esto públicamente”, afirmó el secretario de Comunicación del PT, quien reclamó “explicaciones inmediatas” y “absoluta transparencia” para evitar, según sostuvo, sospechas sobre la integridad de las elecciones.

El dirigente cuestionó además que decisiones adoptadas por las plataformas puedan afectar de manera desigual a los candidatos durante una campaña electoral. “La disputa electoral, las campañas y el voto en Brasil no pueden quedar a merced de la preferencia política de las Big Techs”, afirmó.

Valadares atribuyó a “supuestos errores de programación” las restricciones que, según su denuncia, terminaron afectando a la campaña de Lula. Meta, por su parte, deberá explicar si las medidas respondieron a una infracción de sus reglas, a un error técnico u otra circunstancia y durante cuánto tiempo permanecieron vigentes.