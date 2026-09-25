Nueva encuesta presidencial en Brasil: la diferencia técnica entre Lula y Flávio Bolsonaro y qué pasa en un eventual balotaje

La campaña electoral en Brasil mantiene en vilo a todo el país y la región. De acuerdo a una nueva encuesta de Datafolha, la disputa presidencial sigue muy ajustada en Brasil, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) al frente de Flávio Bolsonaro (PL) por cuatro puntos en el primer turno, aunque dentro del límite de la margen de error. El presidente reúne el 40% de las intenciones de voto, mientras que el candidato del PL alcanza el 36%.

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El escenario vuelve a mostrar una elección marcada por la polarización entre el PT y el bolsonarismo, mientras los demás candidatos permanecen bastante más atrás. Augusto Cury aparece con 5%, Ronaldo Caiado con 4% y Renan Santos con 3%, mientras que Romeu Zema y Samara registran 1% cada uno.

La diferencia entre Lula y Flávio es de cuatro puntos, pero el margen de error es de dos puntos porcentuales para cada lado. Por eso, el resultado es considerado un empate técnico en el primer turno: estadísticamente, los valores estimados de ambos pueden superponerse. El estudio entrevistó a 2.002 personas y tiene un nivel de confianza del 95%.

Lula y Flávio Bolsonaro, prácticamente empatados en un balotaje

En cuánto a la intención de voto en una hipotética segunda vuelta, de acuerdo a Datafolha, el resultado no cambia mucho. En ese caso, el presidente obtiene un respaldo del 47% de las intenciones de voto frente al 45% del senador del PL. La diferencia es de apenas dos puntos, exactamente igual a la margen de error del relevamiento, por lo que también configura un empate técnico.

En comparación con la encuesta anterior, Lula pasó de 46% a 47%, mientras que Flávio avanzó de 44% a 45%. Es decir, los dos candidatos crecieron un punto, por lo que la distancia entre ambos permaneció estable. Además, un 7% de los consultados afirmó que votaría en blanco, anularía su voto o no elegiría a ninguno de los dos, mientras que 1% todavía no sabe qué haría.

La investigación también midió otros posibles escenarios de segunda vuelta. Frente a Ronaldo Caiado, Lula aparece con 46% contra 44%; ante Romeu Zema, obtiene 48% contra 39%; frente a Renan Santos, registra 48% contra 39%; y ante Augusto Cury, alcanza 46% contra 43%.

Lula y Flávio, mano a mano en la pelea por el rechazo

La encuesta también registra un nivel de rechazo del 45% para Lula y del 45% para Flávio Bolsonaro, lo que muestra un elevadísimo nivel de polarización no por las preferencias entre uno y otro, sino por el rechazo de cada uno.