A una semana de las elecciones, Lula saca ventaja a Bolsonaro en todos los grupos etarios

A una semana para las elecciones presidenciales en Brasil, las encuestas dan un pantallazo del clima político. Un reciente sondeo del Instituto Datafolha revela un dato clave: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva supera a Flávio Bolsonaro en la intención de voto a través de todos los segmentos de edad.

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El sondeo de Datafolha muestra a Lula con una ventaja entre los votantes más jóvenes. El 36% de las personas que tienen entre 16 y 24 años se inclina por el líder del PT, mientras que el 35% elige al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En la franja de 25 a 34 años, Lula alcanza el 40% de las preferencias para el 24 de septiembre, frente al 36% de Bolsonaro. Esta diferencia, aunque ajustada, marca una tendencia que el equipo de campaña de Bolsonaro deberá abordar en los últimos días de campaña, ya que el próximo domingo los brasileños elegirán al próximo presidente del país.

El escenario se vuelve aún más competitivo en los grupos de edad intermedia. Entre los votantes de 35 a 44 años, la encuesta de Datafolha sitúa a Lula con un 38% de intención de voto, superando por dos puntos a Bolsonaro, que registra un 36%. Esta estrecha diferencia evidencia la polarización del electorado en este segmento, donde los temas de estabilidad laboral y costo de vida suelen ser prioritarios. La situación es similar en la franja de 45 a 59 años. Aquí, Lula lidera con un 41% de apoyo frente al 36% de Bolsonaro, según los datos del 24 de septiembre.

La ventaja consolidada entre los mayores de 60 años

El apoyo a Lula se consolida de manera notable entre los votantes de 60 años o más. En este grupo etario, el jefe de Estado alcanza el 42% de las preferencias, mientras que Bolsonaro se sitúa en el 37%, de acuerdo a los datos recopilados por Datafolha el 24 de septiembre. Esta diferencia de cinco puntos refleja una base sólida de apoyo para Lula entre los adultos mayores.