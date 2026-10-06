Apurados por Caputo, el Gobierno arranca el sprint final para intentar suspender las PASO antes de noviembre

Luis Caputo no quiere temblores económicos a mitad del año próximo.

El Gobierno arrancó el sprint final para terminar de sellar un acuerdo con los gobernadores e intentar suspender las PASO de 2027. Es la pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, que no quiere temblores económicos a mitad del año próximo.

{{{htmlAmp}}}

Apurados por "Toto", Karina Milei, Diego Santilli y los Menem negocian a contrarreloj con todas las partes. El deadline es noviembre. Si no sale en octubre, la ley de reforma electoral quedará en la nada. Son los plazos que se puso la Casa Rosada.

El mayor temor de Caputo: por qué las PASO amenazan el plan económico

En el Gobierno ya está planteado el escenario de que Milei iría a disputar unas PASO. Sería una catástrofe para Caputo, que sabe que una corrida cambiaria como pasó en cada elección presidencial de las últimas dos podría sellar el futuro de los libertarios.

El ministro faltó llamativamente ayer a la reunión de Gabinete que encabezó Milei. Este fin de semana pasado se filtró su enojo con el ala política del Gobierno por no cerrar ya mismo acuerdos políticos y electorales con los gobernadores. En el entorno de Caputo primero dijeron que estaba de viaje; luego dijeron que tenía problemas personales; después afirmaron que estaba con algún problema de salud. A la noche, "Toto" apareció en el stream Carajo para una entrevista. Raro.

Rosca a varias bandas: el plan de la Casa Rosada para juntar los votos

Con respecto a las negociaciones, en el Gobierno juegan a varias bandas. Por un lado, con los gobernadores peronistas; por el otro, con los mandatarios provinciales radicales; y por el otro, con el escollo más difícil que ven: el PRO.

Paradojas del destino: en el Gobierno creen que los amarillos son los más complicados en las negociaciones. "El que va a terminar definiendo todo es el PRO", confió una fuente libertaria a El Destape.

¿Cuál es la postura del PRO frente a la suspensión de las PASO?

El PRO no encuentra incentivos para apoyar la suspensión de las PASO. Lo manifestaron públicamente sus referentes y hasta creen que puede ser una carta a usar el año próximo.

El primer paso del esfuerzo final del Gobierno por cerrar con cada una de las partes lo dio hoy el Gobierno. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Hay un dato que inquieta al Gobierno: 13 gobernadores aliados solo controlan 11 senadores y 24 diputados. Es una cifra baja para un apoyo legislativo. Va a necesitar más voluntades.