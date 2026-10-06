Ley de Tierras: quiénes son los 29 diputados que dudan cómo votar

A la oposición le faltan 14 voluntades para conseguir el quórum y poder sesionar el jueves 15 de octubre, con la intención de derogar el DNU 70/23, prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobar una iniciativa para dar algunas soluciones a las familias que hoy están endeudadas en la Argentina y no pueden pagar esas deudas. A menos de dos semanas del día clave, hay 29 diputados y diputadas que aún no anunciaron públicamente cuál será su postura. Pertenecen a nueve bloques distintos, comúnmente denominados "los del medio", porque suelen tener un comportamiento lábil, que a veces los muestra acompañando al Gobierno y otras veces –tal vez las menos– a la oposición.

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Como contó El Destape, la oposición integrada por el peronismo, la izquierda, los socialistas, los radicales no mileístas y algunos otros diputados sueltos ya cuenta con 111 voluntades para abrir la sesión. Necesita 129. ¿Adónde podría ir a buscar las 14 que le faltan? Entre quienes todavía no se posicionaron respecto de la derogación del DNU 70/23, un texto absolutamente sensible para el gobierno de Javier Milei, que incluye desde la eliminación de la Ley de Tierras hasta el destopeo de las tasas de interés que pueden cobrar las tarjetas de crédito, pasando por la desregulación del precio de la medicina prepaga hasta el andamiaje jurídico de las últimas privatizaciones de empresas públicas.

Según el relevamiento de El Destape, construido a partir de diversas fuentes, los 29 diputados y diputadas que todavía dudan son:

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Karina Banfi (Adelante Buenos Aires);

Claudio Álvarez, Bernardo Biella, Gerardo González, Pablo Outes y Yolanda Vega (Argentina Federal, bloque que –entre otros– responde al gobernador Gustavo Sáenz, de Salta);

Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca, bloque que responde al gobernador Raúl Jalil);

Elia Fernández, Gladys Medina, Javier Noguera (Independencia, bloque que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo);

Karina Maureira (La Neuquinidad, que responde al gobernador Rolando Figueroa);

Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID);

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal);

Carlos Jaime Quiroga y Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, que responde al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego);

Lourdes Arrieta, Jorge "Loma" Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Sergio Capozzi, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, José Núñez, Gisela Scaglia, Juan Schiaretti y Alejandra Torres (Provincias Unidas.

Para el caso de los diputados y diputadas que responden a los gobernadores de sus provincias, El Destape relevó la semana pasada tres indicadores que podrían anticipar su comportamiento:

Para el resto de los casos, dependerá de las negociaciones políticas o de la distancia o cercanía que los referentes de cada uno de esos legisladores tenga en este momento con el Gobierno Nacional. La Casa Rosada está evaluando por estas horas qué ofrecer a estos diputados "del medio" para que no participen del quórum ni voten en contra del DNU 70/23. Una de las opciones que baraja el Ejecutivo tiene que ver con tratar un proyecto aparte específico para regular el tema tierras, aunque no trascendieron detalles de cuáles serían los parámetros de esa regulación, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el mega DNU que habilita la extranjerización total.

Por ese motivo y por la caída del programa Potenciar Trabajo, movimientos piqueteros y sociales marcharán este martes 6 de octubre a la Corte Suprema y también está convocada la manifestación frente al Congreso el 15 de octubre a las 13:30 para acompañar la sesión y reclamar desde la calle que los 29 diputados y diputadas indecisos defiendan la regulación de la extranjerización de la tierra en la Argentina.