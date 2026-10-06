Mora en hogares: Galicia prevé que la baja llegará recién en 2027 y 80% ya la refinanció

La morosidad de los hogares continuará en niveles elevados durante los próximos meses y su descenso será más lento de lo que se esperaba, según anticipó Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia. El ejecutivo sostuvo que la mejora recién comenzará a observarse con mayor claridad durante 2027 y que, aun entonces, la mora quedará por encima de los niveles previos al salto registrado durante el último año. El Banco Central informó que la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 12,9% en julio, frente al 5,6% registrado en el mismo mes de 2025.

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El dato adquiere relevancia porque el aumento de los préstamos durante la normalización del mercado crediticio no tuvo como contrapartida una mejora equivalente en la capacidad de pago de los hogares. El propio Kon vinculó el deterioro con la evolución de los ingresos disponibles, las tasas de interés y la fuerte expansión previa del crédito otorgado tanto por bancos como por fintech. Según explicó, alrededor del 80% de los clientes que actualmente presentan atrasos ya está refinanciando sus obligaciones a plazos más largos.

La mora de las familias se duplica

El último Informe sobre Bancos del BCRA mostró que la irregularidad de las financiaciones a las familias llegó al 12,9% en julio, mientras que entre las empresas se ubicó en 3,6%. Para el conjunto del sistema financiero, el indicador alcanzó el 7,7%. El organismo señaló, al mismo tiempo, que se produjo una desaceleración en el crecimiento mensual del saldo real de la cartera irregular.

La comparación interanual permite dimensionar el cambio en la calidad del crédito destinado a los hogares. En julio de 2025, la mora de las familias había sido de 5,6%, de modo que el registro de julio de este año se ubicó 7,3 puntos porcentuales por encima de aquel nivel. Tampoco se observa todavía una reducción en la serie mensual que permita hablar de un descenso consolidado. En junio, el indicador había sido de 12,8%, mientras que en julio subió a 12,9%, aunque el BCRA destacó que el crecimiento de la cartera irregular comenzó a desacelerarse.

En ese escenario, Kon sostuvo que el sistema ya habría atravesado el punto de mayor deterioro, aunque aclaró que la normalización será gradual. "Se tocó el pico en la mora y nosotros lo vemos bajando", afirmó en una entrevista con Bloomberg Línea durante su participación en el Coloquio de IDEA, pero inmediatamente relativizó el ritmo de esa recuperación: "Este año no va a bajar sustancialmente. Va a bajar muy de a poco, y va a terminar en un número más alto del que empezó".

El ejecutivo estimó que la mora de los individuos se encuentra actualmente en torno al 9% o 10%, una medición que puede diferir de la estadística del BCRA por las características de las carteras consideradas. Según Kon, el indicador partía de niveles cercanos al 3% y podría converger hacia registros de entre 5% y 6%, que identificó como habituales en otros países de América Latina.

La refinanciación aparece como uno de los principales mecanismos utilizados por bancos y deudores para administrar el salto de la morosidad. Kon aseguró que "cerca de un 80% seguro que están refinanciando a plazo más largo". La estrategia permite que una deuda que presenta atrasos sea reestructurada antes de convertirse en una pérdida definitiva para la entidad financiera. El propio ejecutivo explicó el incentivo que tienen los bancos para sostener ese mecanismo:

"La verdad que a los bancos tampoco les conviene. Si no refinancian, primero pierden el crédito, lo tienen que mandar a pérdida y pierde el cliente también". El dato también muestra que una parte importante del problema no desaparece con la refinanciación, sino que se desplaza hacia plazos más largos. Para las familias, extender los vencimientos puede reducir el monto de las cuotas y evitar una interrupción inmediata de los pagos, aunque implica sostener durante más tiempo el compromiso financiero.Mientras Kon ubicó la mora de las compañías en un rango de entre 3% y 4%, describió el deterioro entre los individuos como un movimiento que "creció mucho y muy de golpe".

Los datos del BCRA muestran una diferencia similar. En julio, la irregularidad de las financiaciones a empresas fue de 3,6%, frente al 12,9% correspondiente a las familias. El Informe sobre Bancos correspondiente al mismo mes mostró una reducción real de 0,9% en el saldo total de financiamiento en pesos, con una baja específica en los créditos destinados al consumo.