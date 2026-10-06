LLA cree que puede dictaminar el proyecto de "Soberanía" en Diputados, pero el peronismo le pide dividirlo

Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, Relaciones Exteriores y Culto de Diputados retomaron el debate del proyecto de "Soberanía Nacional". La Libertad Avanza (LLA) confía en tener el número y planifica fecha de dictamen, mientras que el peronismo le pide dividir el texto para acompañar los capítulos que endurecen lasa sanciones extracciones de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno de Javier Milei.

{{{htmlAmp}}}

Fuentes parlamentarias consultadas por El Destape confirmaron que en el oficialismo estiman que tienen las firmas para sacar el proyecto sin cambios. La fecha estimada para el dictamen es el 14 de octubre. Si bien en la reunión pasada vinieron funcionarios del Ejecutivo, el debate continuará mañana a las 11 con la presencia de la secretaria Legal y Técnica, María Irbazabal Murphy; funcionaria cercana al asesor presidencial Santiago Caputo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Minutos después de que finalizara el plenario de comisiones, el bloque de diputados de LLA publicó un video en X en el que defienden el proyecto que Milei envió al Congreso, en el marco de su tardía malvinización, coincidente con el intento de su admirado Donald Trump de presionar a Reino Unido.

En la reunión de comisiones, el diputado de LLA Damián Arabia defendió la iniciativa de Milei. "Por primera vez, de una manera pacífica o diplomática estamos pudiendo hacer resonar, que por primera vez en las Naciones Unidas, un primer Ministro británico tuvo que hablar de Malvinas", afirmó el legislador que responde a la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Desde el peronismo, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso dividir el proyecto para respaldar los puntos que van "sobre el aspecto central que puede tener que ver con el régimen de sanciones a todo tipo de exploración y explotación que se esté realizando en territorio de Malvinas y el atlántico sur".

"Si pudieran tener la capacidad de separar aquellos aspectos de los que podamos tener algún tipo de consenso de aquellos en los que va a imperar una visión crítica del proyecto, le vamos a hacer un gran favor a esta causa nacional de Malvinas"

La diputada Agustina Propato sintetizó: "Hay que separar el resto de los capítulos, que habilitan una cacería absolutamente antidemocrática" y exigió que a las comisiones "vengan a poner la cara los padres de criatura", en referencia al canciller, Pablo Quirno, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y la secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro.

Qué se dijo en la comisión

En esta jornada, los expositores fueron aportados en su mayoría por los bloques de la oposición. Los citados afirmaron que el proyecto es "una ayuda" a Reino Unido para que continúe su ocupación ilegal de Malvinas.

"Este desplazamiento favorece un objetivo perseguido por décadas por el Reino Unido, apartar la cuestión Malvinas de la agenda internacional de la descolonización y trasladarla al terreno de la seguridad y la defensa. Convertirla en una amenaza de seguridad contribuye directamente al propósito británico", explicó el ex secretario de Malvinas de la Nación Daniel Filmus.

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Gerónimo Guerrero Iraola afirmó que se está ante una "galtierización del gobierno" ya que el proyecto impulsa "parámetros y dispositivos de control que son riesgosos para la vida democrática y el estado de Derecho argentino".

"Hay que avisarle al señor Milei que ya cuenta con las herramientas legales y legislativas para avanzar sobre el saqueo que están realizando sobre nuestro archipiélago y sobre nuestra plataforma continental y el Atlántico sur", remarcó.

El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona se preguntó: "¿Vamos a usar la cuestión Malvinas para perseguir a nuestros periodistas, nuestros pibes y amordazar a nuestros partidos políticos? Eso es lo que están planteando. La posibilidad de que se utilice nuestra causa nacional, a la que denominamos sagrada, para perseguir argentinos. Están poniendo la hipótesis del conflicto adentro del territorio argentino y no en una disputa de soberanía".

Por su parte, Paula Litvachky, directora Ejecutiva del CELS, sostuvo que "de aprobar el proyecto, el Congreso le estaría dando al Poder Ejecutivo facultades que desbordan lo establecido por la Constituciones y que resultan inéditas desde 1983".

"El proyecto establece que las sanciones amplias pueden ser aplicadas como medidas urgentes, es decir: sanciones anticipadas sin un procedimiento iniciado. Es como usar las herramientas del Estado de sitio, sin siquiera los controles previstos para el Estado de sitio", planteó.

Un diputado de LLA defendió las visitas a represores:

Hacia el final de la reunión de comisiones, el diputado de LLA Beltrán Benedit defendió la visita que con otros de sus pares realizaron en 2024 a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

"Con respecto a la visita, les recuerdo que en este país, saben que en su mayoría son personas creyentes y gente de fe, es una buena costumbre visitar a los presos y ayudar a los necesitados, cualquiera sea la necesidad", se jactó Benedit, en el marco del debate sobre el proyecto de Soberanía Nacional.

Martínez enfureció con Benedit. "¿Te parece que no mantengo el decoro? Es para cagarlo a trompadas" se quejó el santafesino, dirigiendose al titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, que intentaba terminar la reunión.

El entrerriano hizo uso de la palabra al cierre de la reunión de comisiones, ya que el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva había cuestionado las presuntas mejoras de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Javier Milei, que habían destacados sus pares de LLA. El chaqueño había recordado que "hay genocidas que están presos y los fueron a visitar".

Leiva fue a visitar a represores condenados al penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz, al igual que sus pares Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y la ex diputada María Fernanda Araujo. Pese a la insistencia de la oposición, el oficialismo y los aliados cerraron filas y no prosperó la moción para sancionar los legisladores.