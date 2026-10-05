El Congreso, el DNU 70/23 y la reelección de Milei, en manos de los gobernadores

La actividad del Congreso suele depender de las órdenes de los gobernadores a los legisladores, pero en el caso de esta semana, las negociaciones de la Casa Rosada con los jefes provinciales se verán claramente reflejadas en el curso que terminen teniendo los últimos meses del tercer año de Javier Milei en el gobierno. La gestión de La Libertad Avanza (LLA) apuró a las provincias más afines para ultimar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado. En Diputados, mientras, la oposición dura espera el resultado del viaje oficial a París para saber si puede ilusionarse con abir el recinto y sesionar un temario que incluye el tiro de gracia al mega decreto 70/23 del Presidente.

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Qué pasa en el Senado

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El operativo seducción del Gobierno Nacional incluyó un viaje a París para doce de los 24 gobernadores. Allí, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios continuaron la negociación por los votos para sacar la reforma electoral, que los Milei, Javier y Karina, consideran esencial tanto como para que haya cuatro años más de motosierra, como para que el peronismo opositor no se rearme.

Desde las inmediaciones de un jefe provincial informaron a El Destape que el miércoles hablaron con Santilli sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación es el eje del proyecto de reforma electoral. El "Colo" pidió "apurar los acuerdos" Los mandatarios, casi a coro, le preguntaron: "¿Qué tienen ustedes para ofrecer?"

La misma fuente completó que la Casa Rosada había ofrecido levantar sus potenciales candidatos de LLA para que los gobernadores puedan reelegir sin contrincantes que le disputen el voto opositor al peronismo opositor en sus provincias.

Los Milei y los Santilli se volverán con la foto con doce gobernadores, pero todavía sin acuerdo. Desde las inmediaciones de un jefe provincial informaron que esta semana el jefe de Gabinete comenzará las reuniones por la reforma electoral y el presupuesto 2027, cuyo camino iniciará en Diputados. Fuentes parlamentarias señalaron que se espera que el tránsito por comisiones comience la próxima semana.

Mientras el Senado espera la resolución de esta charla, está convocada para el miércoles a las 11 la comisión de Acuerdos, donde se analizarán doce pliegos judiciales. La semana pasada, fuentes oficialistas dudaban de que se haga la reunión, luego del fallecimiento del titular del grupo parlamentario, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto.

Las reglas marcan que, quien tendría que abrir la reunión, es el vicepresidente, el radical Maximiliano Abad. Sin embargo, LLA trabaja para retener el control de la comisión y evalúa designar a la senadora Nadia Márquez, una soldada de Karina Milei.

Qué pasa en Diputados

El martes a las 15.30, se retomará el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto en el que se debatirá el proyecto de "Soberanía Nacional", firmado por Milei, en el marco de su tardía malvinización, coincidente con el intento de su admirado Donald Trump de presionar a Reino Unido.

La última reunión por el proyecto de "Soberanía Nacional" se había levantado, luego que el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois increpara a sus pares de LLA Juliana Santillán y Carlos Zapata. Este último le cortaba el micrófono. La disputa no quedó ahí, ya que el oficialismo redactó un proyecto de resolución para expulsar al dirigente social de la Cámara baja.

Pero mientras continúa el debate por el proyecto que endurece penas a la explotación de recursos en Malvinas si autorización del Estado Nacional, y a su vez crea un comité de Seguridad, que es cuestionado por la oposición, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene en la mesa un pedido de sesión para el 15 de octubre solicitado por el arco opositor para debatir el proyecto de emergencia en discapacidad, el de endeudamiento familiar y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Inicialmente, el lote del quórum opositor daba 110 e incluía Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1) y seis de los 18 que integran el heterogéneo bloque de Provincias Unidas. Hacia fin de la semana, una voz de la oposición, de consulta habitual de El Destape, calculaba que estaban en "116 ó 117".

Algunas variables comenzaron a despejarse. Tres misioneros de Argentina Federal bajarán al recinto. Estiman que también hará lo propio un cuarto de esa provincia, Daniel Vansick, pese a tener buen diálogo con Menem. Ante la consulta de este medio, fuentes del bloque Elijo Catamarca (3) afirmaron que "están de acuerdo" con el pedido de sesión.

Desde las inmediaciones de los cordobeses de Provincias Unidas (6) señalaron que "posiblemente acompañen". Entre los diputados disidentes del PRO (3) de ese bloque, desde el entorno del rionegrino Sergio Capozzi rechazaron de plano que baje. En el caso de la jefa de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, afirmaron fuentes que pueden hablar en su nombre que "lo está estudiando".

Si damos por hecho que se van a sentar los cuatro misioneros, los catamarqueños, los cordobeses de Provincias Unidas y Scaglia, todavía faltan once para los 129. Voces de la oposición dura coinciden en que, al igual que con la reforma electoral, los gobernadores que viajaron a París con Milei, serán los que definan la balanza. Ya habrá tiempo para pensar cómo bajar los dictámenes de mayoría que impuso el oficialismo, para bajarle la espuma a la avanzada opositora, tanto en discapacidad como en endeudamiento familiar.

La oposición dura apuró el tratamiento del DNU 70/23, que ya tiene un rechazo del Senado, a raíz del fallo de la Corte Suprema que avaló el artículo 154 de la decisión presidencial que deroga la ley de Tierras.

Hay bloques aliados que le piden al oficialismo que salve el 70/23, no necesariamente por la letra del decreto, sino por el descalabro jurídico que podría derivar, en base a lo actuado bajo el mega DNU, contraparte de la ley Bases. "Es atentar contra la seguridad jurídica. No podemos ser como el cangrejo y volver para atrás", se quejó un diputado que ratificó que no se sentará.

Por la vía judicial, los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot intentaron mediar, presentando una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del decreto desregulador.

"La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo", habían explicado los diputados.

En la semana, en el oficialismo se barajaba la idea de ratificar la vigencia de la ley de Tierras, a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado, pero que de prosperar, debería volver.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada marcó la caída en desgracia del el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Su sanción en el Senado significó una victoria pírrica para el oficialismo, ya que uno de los artículos que tuvo que sacrificar fue el que vaciaba, precisamente, la ley de Tierras.

Una fuente del bloque de Unión por la Patria intentaba razonar sobre el fallo de la Corte, a la que consideraba un "pedido de la Embajada de Estados Unidos", y su impacto en el gobierno de Milei. "Vuelve a poner en agenda un tema que generó consenso social y político ¿Cuál es el costo de esto? ¿Movilización y quizás derrota para el gobierno?", especuló, en referencia a que LLA se quedó con una Inviolabilidad de la Propiedad Privada desflecada y en un contexto de represión en las afueras del Congreso y con un rechazo de sectores de afuera del micromundo político.