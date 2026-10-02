Lo que se cocina en París: Milei y los gobernadores negocian la agenda del Congreso

Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que París es la sede de las conversaciones entre Nación y las provincias, tanto para la reforma electoral, que Milei considera clave para su potencial reelección, como para el presupuesto 202

Javier Milei se llevó a la mitad de los gobernadores de la Argentina a París, para la gira por Francia, que incluyó una bilateral con el presidente Emanuel Macron y reuniones con empresarios. El líder de La Libertad Avanza (LLA) y sus representantes buscaron ablandar a los jefes provinciales para que estos habiliten a sus senadores y diputados en el Congreso a apoyar los dos principales proyectos enviados por la Casa Rosada: el presupuesto 2027 y la reforma electoral.

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Rosca en París: la cumbre para destrabar el Presupuesto 2027 y las PASO

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Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que París es la sede de las conversaciones entre Nación y las provincias, tanto para la reforma electoral, que Milei considera clave para su potencial reelección, como para el presupuesto 2027.

Milei fue acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. El "Colo" es el hombre designado por la Casa Rosada para liderar las negociaciones con los gobernadores sobre los temas que necesita el gobierno de la "motosierra".

¿Qué gobernadores integran la comitiva oficial en Francia?

El lote de gobernadores estuvo integrado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los mandatarios provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Ignacio Torres (Chubut); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Claudio Vidal (Santa Cruz); Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Gustavo Sáenz (Salta).

Desde las inmediaciones de un jefe provincial replicaron que el miércoles hablaron con Santilli sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación es el eje del proyecto de reforma electoral. El "Colo" pidió "apurar los acuerdos" Los mandatarios, casi a coro, le preguntaron: "¿Qué tienen ustedes para ofrecer?".

Voces cercanas a un gobernador señalaron que la semana que viene está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inicie las bilaterales con gobernadores para activar los contactos por el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio 2027 y la reforma electoral. En el Congreso, fuentes parlamentarias estiman que la semana siguiente comenzará el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El mapa de los gobernadores: alianzas, grietas y el cálculo electoral para 2027

De los que integraron la comitiva a París, están a favor de la eliminación de las PASO los macristas Frigerio y Torres, el peronista disidente Jalil, que tuvo una prueba de amor al Gobierno Nacional el mes pasado, cuando anunció que no desdoblará los comicios provinciales de los nacionales, y los provinciales Weretilneck, Figueroa y Orrego.

Por el lado del radicalismo, las posturas son disímiles. Sadir se manifestó en favor de la suspensión de las PASO, no de la eliminación. El jujeño tuvo un sincericidio al reconocer que las internas abiertas favorecerían el ordenamiento del peronismo. Básicamente, repitió el argumento de los Milei para sostener que con la reforma electoral se juega su reelección.

¿Cómo se posicionan el radicalismo y el PRO ante la reforma electoral?

Zdero suspendió las PASO en Chaco, mientras que Cornejo ratificó que se realizarán en su provincia. Valdez espera el desenlace del canje que le hizo la Casa Rosada a los gobernadores del norte por la ley de Zona Fría, al que le tiene que seguir la materialización de una promesa de un régimen de zona cálida para las tarifas energéticas.

En el Argentina Week que se desarrolló en París, Jorge Macri se refirió a la reforma electoral: “Yo no estoy tan convencido de que las PASO sean malas”, sugirió. Todavía se mantienen en silencio Vidal y Sáenz.