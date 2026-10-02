¿Quién premió a Milei en París? La consultora que convirtió la motosierra en modelo para el capital francés

El viernes 2 de octubre, Javier Milei salió del Palacio del Elíseo -donde había cenado con Emmanuel Macron- y se dirigió a recibir en París el “premio a la acción pública” del Paris Economic Forum (PEF). Compartió el escenario con Philippe Aghion, flamante Premio Nobel de Economía, distinguido esa misma noche con el “premio de economía”. Lo que casi nadie se preguntó es quién entregaba el premio.

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Romaric Godin, periodista económico de Mediapart y uno de los críticos más agudos del neoliberalismo en la prensa francesa, sí se lo preguntó. Su artículo, titulado “Lo que las celebraciones de Javier Milei dicen de la radicalización del poder económico en Francia”, es prácticamente el único texto publicado que reconstruye la identidad de los organizadores y lo que significa que hayan elegido al presidente argentino como modelo.

Un think tank que es, en realidad, una consultora

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El PEF no es una institución académica ni un organismo público. Es un evento organizado por una empresa privada, el HUB Institute, que se define a sí misma a la vez como un “think tank digital” y como un “gabinete de consultoría en transformación de negocios”.

“Para decirlo de manera más simple, es una empresa que organiza su propio marketing”, escribe Godin. “Sostiene una posición ideológica favorable a la difusión de las tecnologías del capital para imponer sus servicios como soluciones imprescindibles”. Es decir, resume, “una representación perfecta de los sectores dominantes del capital contemporáneo, en particular los de naturaleza tecnológica y financiera”.

Por eso, advierte el periodista, la ceremonia “no es anodina”: permite medir cuánto se desplazó el centro de la ideología del capital. El palmarés dibuja un verdadero programa. “Para sostener las ideas del Nobel de Economía, hace falta una política tan violenta como la que el presidente argentino le hace sufrir a su país desde 2023”.

El director del HUB Institute, Vincent Ducrey, ya anunció la edición de diciembre de 2026 del foro con una frase que Godin considera reveladora: “Llegó el momento de nuevas coaliciones”. Los dos premios del 2 de octubre, sostiene el columnista de Mediapart, “ilustran perfectamente la naturaleza de esas coaliciones”.

Lo que el comunicado no dice

El comunicado del PEF justificó la distinción con tres logros: reducción del déficit, baja de la inflación y recuperación del crecimiento. Godin contrasta esa narrativa con los datos del propio Indec.

Entre octubre de 2023, antes de la elección de Milei, y julio de 2026, es decir en 33 meses, la actividad económica creció apenas un 2,8%. Y ese crecimiento está muy mal repartido: el agro se expandió un 83,6% y el sector financiero un 11,7%, mientras la industria manufacturera cayó un 22,3%, la construcción un 25,2% y el comercio minorista un 8,3%. “La conclusión es clara”, escribe Godin: “La política económica del país no es una política de recuperación, es una política de captura en beneficio de intereses precisos”.

El periodista describe un régimen de estancamiento en el que el valor creado no aumenta sino que se redistribuye hacia arriba, con una desindustrialización deliberada que abre paso a los productos importados, mantiene los salarios reales en el piso y libera mano de obra barata para los sectores exportadores. En un año, el índice de producción industrial retrocedió un 5,1%. En julio de 2026, los salarios del sector privado registrado subieron un 29,7% interanual, 4,1 puntos por debajo de la inflación (33,8%). En los primeros siete meses del año, la pérdida de poder adquisitivo alcanzó 2,3 puntos.

Sobre la tan publicitada baja de la pobreza, Godin recomienda desconfiar. Según el Indec, el 32,5% de la población era pobre en el primer trimestre de 2026, 4,1 puntos más que en el último trimestre de 2025. Y recuerda que en febrero de este año el titular del organismo, Marco Lavagna, renunció abruptamente después de que el Gobierno se negara a actualizar la canasta utilizada para medirla. Otras estimaciones ubican la pobreza cerca del 44%, por encima del nivel heredado. Un dato resume el modelo: el 10% de los hogares más ricos gana 13 veces más que el 10% más pobre.

A eso se suman el recorte de más del 40% en cultura y educación respecto de 2023, el conflicto universitario, los ataques a la prensa y una caída del 0,6% de la actividad en el segundo trimestre de 2026, mientras el presidente sigue prometiendo prosperidad y denunciando “golpes de Estado” imaginarios que, según Godin, sirven para “justificar todas las represiones”.

El Nobel y el libro de Milei

La parte más punzante del análisis apunta a la contradicción teórica del podio. En Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta, 2024), que no es más que una recopilación de discursos, Milei “defiende una tesis bastante extravagante que, en teoría, tendría que ponerle los pelos de punta a nuestro «Premio Nobel»: las teorías de equilibrio general de los neoclásicos, al suponer la posibilidad de imperfecciones en el mercado, son «caminos abiertos hacia el socialismo». Para él, como para su mentor Murray Rothbard, el mercado nunca se equivoca.

Aghion, en cambio, defiende una intervención estatal focalizada en favor de los sectores innovadores. En teoría, Milei vería en el Nobel “la mano siniestra del socialismo”. Y los estragos de la motosierra sobre la ciencia y la universidad argentinas, señala Godin, “deberían espantar a estos pseudoadeptos de Schumpeter”. ¿Por qué, entonces, la convergencia? Porque Aghion atribuye el estancamiento a malas políticas públicas y no a la dinámica del capital, lo que lo lleva a reclamar un Estado reducido a la defensa del capital y al apoyo a la innovación. La motosierra libertaria se vuelve así una opción aceptable.

Del centro a la ultraderecha

Al celebrar una política que Godin califica de “extremista”, el HUB Institute “la banaliza y la hace entrar en el marco de lo aceptable. Hace apenas una década, recuerda, ningún gran empresario francés habría prestado atención a las elucubraciones anarcocapitalistas del presidente argentino.

“A esta altura sabemos que el mileísmo representa el programa político del capital financiero y tecnológico francés”, concluye. “El centrismo económico ya no tiene otro recurso que plegarse a la extrema derecha, defendiendo un proyecto de sociedad autoritario, represivo, mentiroso y depredador”. Para quienes celebraron la foto en París, el premio fue un aval. Para Godin, fue una confesión.

Au revoir Paris

Javier Milei volverá mañana sábado a Buenos Aires con un premio y una promesa de 27.000 millones de dólares en inversiones. No sabemos con precisión de qué hablaron ambos presidentes durante 40 minutos.

No hubo conferencia de prensa, algo usual después de un encuentro bilateral entre dos presidentes. Aunque inicialmente el encuentro con Emmanuel Macron estaba anunciado y programado en la agenda como una "reunión privada", el estatus del viaje fue reclasificado sobre la marcha como visita oficial por las autoridades francesas. Debido a este cambio de rango protocolar, el mandatario argentino fue recibido con los correspondientes honores militares y de Estado en el histórico Hôtel des Invalides de París.

Milei se despide de un París en llamas: la revuelta de los colegios secundarios pone al gobierno de Macron en una situación de crisis mayúscula y da como única respuesta una represión feroz, con mas de 5.000 detenidos y centenares de heridos. En lugar de abrir el diálogo, el gobierno eligió un culpable. Al término de la célula de crisis, Matignon -sede del primer ministro-, afirmó, invocando a “los servicios de inteligencia”, que los bloqueos son una “maniobra organizada por La Francia Insumisa y sus proxies de la ultraizquierda”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, condenó una “violencia desenfrenada, instrumentalizada en parte con fines políticos por diputados y alcaldes de la República”. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, convocó a los 36 fiscales generales del país a una videoconferencia sobre “la firmeza de la respuesta penal”. La extrema derecha replicó el libreto en las redes sociales.

Después de ignorarlos durante mas de 10 días, los representantes de los colegios secundarios fueron finalmente recibidos hoy por Edouard Geffray, el ministro de Educación. Insatisfechos con la respuesta del Ministro, los secundarios llaman a continuar con los bloqueos de los liceos. Una amplia coalición intersindical de la Educación Nacional y la administración pública convoca a la movilización y a la huelga el martes 6 de octubre de 2026 en apoyo de los estudiantes secundarios impulsada conjuntamente por organizaciones juveniles.

Édouard Geffray, un ministro más bien técnico, seguramente pensaba llevar el timón de la Educación Nacional hasta las elecciones presidenciales. Tras un inicio de año escolar sin grandes sobresaltos, el único obstáculo importante parecía ser la cuestión presupuestaria, siempre bajo la lupa en un ministerio que representa financieramente el segundo gasto más importante del Estado. Al final, son historias muy simples de sillas rotas, baños fuera de servicio y horarios mal organizados, sumadas a un pesado historial de injusticias sociales, escolares y territoriales, las que hacen tambalear el barco.