Lionel Messi se despide oficialmente de la Selección Argentina este martes 6 de octubre del 2026 en el Estadio Monumental y River Plate tomó una inédita decisión al respecto. Después del anuncio tras el Mundial 2026, el astro rosarinno sumará minutos en el amistoso internacional contra Benín en Núñez siendo los últimos que haga con la 10 de la "Albiceleste" en la espalda. Por este motivo, el "Millonario" no dejó pasar la ocasión para dedicarle algo especial en las paredes de su estadio.

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El club presidido por Stéfano Di Carlo decidió homenajear al mejor del mundo a través de las pantallas que están en el anillo interno de la cancha. A través de ellas se ve al propio diez rodeado de los trofeos que ganó y los colores argentinos en la primera, además de los videos de todos sus goles hechos en el recinto con el Seleccionado nacional. A su vez, compartieron el video mostrando dicho gesto en las redes sociales con el mensaje: "El Monumental se prepara la última función del 10".

El pasado que une a Messi con River

Un detalle no menor con respecto a Messi y River es que el "Millonario" le dio un palco al astro para que comparta junto a su familia cada vez que asista a dicha cancha. Su historia también está ligada a la institución ya que fue a probarse en el año 2000 después de varios años de brillar en las inferiores de Newell's.

Como la "Lepra" no pudo seguir haciéndose cargo de su tratamiento, la familia del joven Leo buscó una alternativa pero finalmente Núñez no fue el destino. Charles Rexach, desde Barcelona, se puso en contacto con su padre Jorge y poco después la futura estrella arribó a Cataluña para seguir escribiendo su historia.

Los números de Messi en el estadio Monumental

Partidos jugados : 28.

: 28. Triunfos : 22.

: 22. Empates : 6.

: 6. Derrotas : 0

: 0 Goles : 19.

: 19. Asistencias: 11.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Estadio Monumental

¿Cuándo es la despedida de Messi con la Selección Argentina?

La despedida de Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina se enfrente a Benín por un amistoso internacional. El partido se disputará en el estadio Monumental, en Buenos Aires, y comenzará a las 20. La AFA confirmó el horario como parte del cronograma de los tres amistosos de esta ventana FIFA. El partido entre Argentina y Benín se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal. El encuentro tendrá así una cobertura especial por tratarse del último partido de Messi con la Selección. La expectativa también se trasladó al Monumental: las entradas para el encuentro fueron comercializadas previamente y la AFA organizó el partido como una jornada de homenaje al capitán.