Messi se despide de la Selección: los shows musicales que habrá este martes en el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá una programación especial que irá mucho más allá del partido ante Benín. La AFA organizó una serie de presentaciones musicales para acompañar al público durante la previa, el entretiempo y el cierre de una jornada histórica en el Estadio Monumental.

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La actividad comenzará desde las 17.30 con Un Poco de Ruido, que dará el puntapié inicial a una grilla que tendrá a la música popular como protagonista. Durante la previa también pasarán por el escenario Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis, con presentaciones previstas hasta las 19.

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Antes del comienzo del encuentro llegará uno de los momentos centrales de la jornada, el artista y excombatiente de Malvinas, Fabio Santana, será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino. El espectáculo continuará durante el partido con un show de entretiempo a cargo de Gaspar Benegas, quien tendrá la misión de ponerle música a los minutos de descanso antes de que los protagonistas regresen al campo de juego.

Gaspar Benegas será uno de los encargados de musicalizar el partido despedida de Messi.

Pero el cierre será el momento especialmente pensado para la despedida de Messi. Una vez terminado el partido, la AFA anunció un espectáculo con drones y fuegos artificiales. Además de una presentación de Soledad Pastorutti, cantante muy cercana al capitán argentino y especialmente querida por él.

Soledad Pastorutti es una de las artisas favoritas del capitán de la Selección.

Después será el turno de Ulises Bueno, mientras que la organización también anticipó la presencia de un artista o espectáculo sorpresa para ponerle el punto final a la noche. De esta manera, el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina estará acompañado por una programación musical que recorrerá distintos géneros y tendrá varios momentos especiales.

La jornada buscará así convertir el encuentro ante Benín en una celebración para despedir al futbolista que marcó una época con la camiseta argentina.

Uno por uno los shows que habrá en el Monumental por la despedida de Messi