Emoción en el folklore por el video viral de La Sole de niña mostrando su patriotismo: "Mucho de afuera, pero antes hay que ver lo que hay acá"

Soledad Pastorutti volvió a tocar la fibra sensible de sus seguidores al compartir un archivo audiovisual de sus primeros años de infancia. La publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios afectuosos, muestra a la pequeña santafesina en los inicios de la década de 1990 defendiendo con convicción la identidad nacional y la música de raíz, mucho antes de convertirse en el fenómeno popular que cambió la historia del folklore argentino.

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En la grabación, realizada durante una entrevista previa a sus consagraciones multitudinarias, la cantante de Arequito fijaba su postura con una madurez sorprendente para su edad. "Todo lo de afuera, todo lo de afuera, pero antes hay que ver lo de adentro", manifestaba con poco más de diez años frente a los micrófonos, en una época donde el mapa cultural del país inclinaba fuertemente sus consumos hacia las propuestas anglosajonas y la influencia internacional.

Las palabras pronunciadas por la joven artista no tardaron en convertirse en una profecía sobre su propio destino profesional. Pocos años después de esa declaración, en el verano de 1996 y con apenas quince años, La Sole irrumpió en el escenario del Festival de Cosquín para encabezar una renovación masiva en la música autóctona, logrando que nuevas generaciones volvieran a conectar con el cancionero criollo.

La difusión de este recuerdo audiovisual no solo enterneció a sus millones de seguidores por la inocencia y ternura de sus gestos infantiles, sino que reafirmó la coherencia de un discurso que la acompañó a lo largo de toda su carrera. A casi tres décadas de su irrupción en la industria musical, el video evidencia que el compromiso de Soledad Pastorutti con las raíces culturales argentinas se mantuvo intacto desde sus primeros pasos en los escenarios de pueblo.

Soledad Pastorutti.

La Sole y Arequito, un vínculo para siempre

La difusión de este recuerdo se dio en el marco del lanzamiento de un nuevo capítulo de 30 años, 30 pueblos, la serie documental que la artista comparte en YouTube para recorrer las localidades más significativas de su trayectoria a lo largo y ancho del país. En esta entrega, la narrativa desembarcó en el rincón más especial de su historia: su Arequito natal. La Sole mostró la cotidianidad del lugar donde aún reside y donde sus hijas asisten al mismo colegio al que ella concurrió durante su niñez, reafirmando el lazo inquebrantable con su comunidad.

"¡Y hoy soy local! Mi lugar en el mundo: Arequito. ¡Qué difícil sintetizar tanto amor en unos pocos minutos! Por las calles de mi pueblo, siempre seré la hija de Omar y Griselda, la hermana de la Nati, la compañera de Jere y la mamá de Anto y Regi. Las esquinas conocidas de siempre, el aire inconfundible de mi Arequito, las miradas de 'nos volvemos a encontrar',pasado, presente y futuro, se vuelven inolvidables. Sus primeros aplausos fueron los que me empujaron a seguir creyendo en mi destino: vivir para cantar y cantar para vivir!", escribió Soledad en su posteo.