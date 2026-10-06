Ver en vivo Argentina vs. Benin por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La selección argentina de fútbol masculino se prepara para disputar un nuevo compromiso internacional en el marco de la fecha FIFA de octubre, enfrentando al combinado nacional de Benín. El esperado encuentro entre el conjunto albiceleste y la escuadra africana se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre de 2026, a partir de las 21:00 horas.

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El escenario elegido para esta cita será el Estadio Monumental, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde miles de entusiasmados simpatizantes colmarán las tribunas para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el emocionante cierre de esta gira preparatoria. Este encuentro, además, es el programado para ser el partido de homenaje y despedida oficial de Lionel Messi vistiendo la camiseta argentina.

¿Dónde ver el partido en vivo de forma legal?

Para disfrutar de la transmisión completa y sin interrupciones del esperado duelo entre Argentina y Benín, los espectadores en todo el territorio nacional cuentan con múltiples alternativas autorizadas en televisión tradicional y plataformas digitales. En la televisión por cable y señal abierta, las opciones oficiales incluyen las señales de TyC Sports, Telefe y la TV Pública, cadenas que ofrecerán la cobertura completa con análisis previo, comentarios especializados y entrevistas posteriores.

Por su parte, quienes prefieran seguir el partido mediante dispositivos móviles, tablets o smart TVs, disponen del servicio de TyC Sports Play, accesible mediante un registro previo sin costo validando la cuenta del cableoperador habitual. Asimismo, el evento podrá sintonizarse en alta definición a través de los catálogos en vivo de los servicios Flow, DGO y Telecentro Play.

Selección argentina de fútbol. (Crédito de foto: Aric Becker/AFP)

Plataformas ilegales a evitar por la piratería digital

Al buscar la transmisión por internet, es habitual encontrar enlaces que dirigen a portales no autorizados como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, recurrir a estas conocidas plataformas pirata representa severos perjuicios técnicos y considerables riesgos en materia de ciberseguridad. Al carecer de los derechos comerciales correspondientes, estos sitios sufren caídas recurrentes del servidor, latencia excesiva, bloqueos de dominio y severa degradación en la calidad del video durante los momentos clave del juego.

Además, la navegación en estos sitios web expone las computadoras y dispositivos móviles a molestas ventanas emergentes cargadas con software malicioso, spyware y posibles intentos de phishing orientados al robo directo de credenciales bancarias o datos personales. Por estos motivos, utilizar las señales oficiales vigentes garantiza absoluta seguridad informática, excelente sonido y la mejor calidad de imagen para alentar a la Selección en esta nueva presentación deportiva.